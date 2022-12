Natale con Zhang all’Inter: i 5 euro per il mercato non si sono moltiplicati ancora

Natale in casa Inter da anni prevede sempre lo stesso menù. Lo stesso copione di sempre. Le ambizioni e le promesse devono fare i conti con le difficoltà e le possibilità della società. Il Presidente Zhang si è (ri)preso la scena con una settimana di anticipo ma sotto l’albero non si preannuncia un calciomercato scoppiettante

MERCATO SENZA SOLDI – Una settimana dopo la cena di Natale dell’Inter non è cambiato poi molto. Gli euro stanziati dalla proprietà per il calciomercato invernale sono e restano quelli di sempre. E non perché sia fallita l’auto-ironica “colletta” organizzata dal Presidente Steven Zhang in occasione della cena sfociata nella festa per i suoi 31 anni. Più semplicemente, i piani nerazzurri seguono da tempo la strategia dell’auto-finanziamento, che ai tifosi interisti crea più fastidio dell’auto-ironia presidenziale. La regola del “cedere per acquistare” non cambia sotto Natale. Il mercato di riparazione, inoltre, segue una regola tutta sua: si agisce solo se c’è davvero qualcosa da riparare. E l’Inter non ha nulla di nuovo da riparare. Le lacune in rosa sono le stesse di inizio stagione. Sono quelle estive. Anzi, sono quelle ereditate dagli ultimi anni di gestione. A Simone Inzaghi farebbe comodo un innesto per reparto, soprattutto in attacco, ma prima qualcuno dovrebbe lasciare Appiano Gentile per fare spazio in rosa. E i nomi utili sono pochi.

Sempre il solito Natale con Zhang in casa Inter

SITUAZIONE DA MIGLIORARE – L’ipotesi di addio anticipato di Joaquin Correa al momento non è percorribile. Non ci sono proposte. E al più arriverebbero per un’operazione in prestito senza movimenti finanziari. Ciò significa che l’Inter, senza “extra budget”, non potrà mai permettersi un colpo come Marcus Thuram a gennaio per anticipare la concorrenza e pianificare il futuro. Semmai un altro Felipe Caicedo per fingere di tamponare il problema. E il problema diventerebbe doppio se la cifra da investire sul mercato arrivasse dalla cessione di Milan Skriniar (vedi editoriale). In quel caso la cifra sarebbe relativamente bassa e il re-investimento depotenzierebbe comunque la rosa di Inzaghi, almeno in difesa. Per questo motivo è meglio continuare ad avere fiducia in questo gruppo senza sognare anziché sperare in clamorosi stravolgimenti post-natalizi. Arriveranno tempi migliori, prima o poi, ma un altro Natale con Zhang all’Inter bisogna prenderlo con il sorriso: inutile lamentarsi per tutto o – peggio – raccontare una realtà diversa. L’Inter proverà a migliorare la sua situazione ma serve anche – e ancora! – la pazienza e il supporto dei suoi tifosi. Nel giorno di Natale e non solo.