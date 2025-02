Marotta delinea le strategie future dell’Inter. Nuovi mezzi, stesso fine!

Giuseppe Marotta ha delineato, con la sua solita chiarezza, il quadro delle strategie future dell’Inter sul piano della gestione economico-finanziaria e su quello sportivo. I nerazzurri lavoreranno su solide basi in vista dell’obiettivo di essere una forza trainante del calcio italiano.

LA SITUAZIONE – Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter, ha parlato ieri 24 febbraio in occasione della conferenza stampa conseguente all’Assemblea dei Soci. Quest’ultima ha rappresentato una tappa importante nella costruzione della nuova Inter, ossia di una società che ha deciso di mutare pelle dal punto di vista della modalità d’azione, senza però cambiare di una virgola l’obiettivo da conseguire. I nerazzurri sono sempre più ambiziosi, dopo aver retto il peso di agire sul mercato senza la possibilità di sforare determinati limiti in termini di investimento per cartellini e stipendi. Ora che i tempi duri sono alle spalle, con l’Inter che ha comunque vinto ed entusiasmato sul piano del gioco, i termini del discorso sono cambiati profondamente.

Marotta tra speranza e trasparenza: l’Inter del futuro si costruisce oggi!

SPERANZA – Il Presidente dei meneghini, in occasione della Conferenza di ieri, ha indicato quello che sarà il filo conduttore delle prossime sessioni di mercato dell’Inter. Parlando di “investimenti per calciatori giovani”, il numero uno nerazzurro ha delineato con chiarezza i due pilastri su cui si reggerà l’agire sul mercato della società campione d’Italia: non rinunciare a sborsare cifre importanti per i cartellini; avere uno sguardo attento per quei giocatori dotati di futuribilità, ma al contempo già maturi per recitare un ruolo all’Inter.

FUTURO – Oltre a spendere parole che suonano come un fattore di speranza per l’avvenire, Marotta ha parlato con la trasparenza che lo contraddistingue in merito agli elementi che dovranno accompagnare l’applicazione di tale nuova strategia. Il progetto dell’Inter si manifesterà non solo, infatti, sul piano degli investimenti da effettuare sul mercato, ma anche nella loro valorizzazione attraverso il lavoro congiunto tra Prima Squadra e Under-23. L’introduzione di quest’ultima, a partire dalla prossima stagione, rappresenta dunque un’indicazione ulteriore di quanto concreta e solida sia la nuova strategia nerazzurra.