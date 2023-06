Manchester City-Inter è anche Jimmy Grimble vs. Il Grande Botto

È il giorno di Manchester City-Inter, che non può essere certo una partita qualsiasi. La Finale di Champions League a Istanbul metterà di fronte due squadre, con altrettante storie diverse, così lontane tra loro. Due club che proveranno a scrivere un’altra grande pagina di storia, stavolta più reale che mai. Ventitré anni dopo Jimmy Grimble all’Inter serve… Il Grande Botto

JIMMY GRIMBLE – È il 2000. Un anno speciale per tanti motivi. Soprattutto perché apre un nuovo attesissimo millennio. In Inghilterra è anche l’anno di Jimmy Grimble (“There’s Only One Jimmy Grimble”), pellicola che riscuote successo ma non troppo. E probabilmente spopola più in Italia che in Gran Bretagna. Il protagonista è il 15enne che dà il nome al film, Jimmy Grimble (Lewis McKenzie). Ambientato in un borgo della Grande Manchester (Oldham), si tratta della prima vera “presa di posizione” mediatica dell’ambizioso Manchester City rispetto al leggendario Manchester United, principale squadra della città britannica. Da quel momento in poi finzione e realtà si fondono. Il cinema si affianca allo sport. Il Manchester City, dopo un saliscendi tra Premier League e First Division, torna in pianta stabile nella massima serie inglese e successivamente nelle competizioni UEFA. Il resto, grazie al cambio di proprietà, è storia recente.

Oggi il Jimmy Grimble reale può essere Philip Foden, nato in un borgo della Grande Manchester (Stockport) nel… 2000. Cresciuto nel Settore Giovanile del Manchester City, Foden ha voglia di scrivere una storia da film, anche nel caso in cui dovesse partire dalla panchina in Manchester City-Inter (vedi probabili formazioni). Bisogna tenere sotto osservazione anche e soprattutto il compagno “antagonista” di Jimmy Grimble però, Gordon Burley (Bobby Power). Le caratteristiche fisiche e tecniche sono quelle di Erling Haaland, il centravanti del City odierno. Anno di nascita? 2000. Sempre in Inghilterra, ma a Leeds. La speranza è che l’allenatore Pep Guardiola non trovi la formula vincente per farli funzionare in coppia come fatto dall’ottimo Eric Wirral (Robert Carlyle) nel film… La prima storica Champions League del City oggi è un’ossessione, quindi una minaccia.

Finale di Champions League da film storico

IL GRANDE BOTTO – Nel 2000, in Italia, la produzione cinematografica non è certo ferma. Ed è l’anno in cui esce, nel silenzio generale, Il Grande Botto, capolavoro del regista Leone Pompucci. Non è ambientato a Milano bensì a Ostuni, in provincia di Brindisi. L’Inter non è al centro del racconto ma ha comunque un ruolo importante. Il protagonista calcistico in questo caso è l’ex calciatore Antonio Nunziante (Claudio Amendola). Genio e sregolatezza, tanto nel calcio quanto nella vita. Un attaccante che aveva l’occasione di scrivere la storia a suon di gol con la maglia nerazzurra e invece si è perso per strada. Non un grande campione incompiuto come Zlatan Ibrahimovic (vedi focus) ma nemmeno l’ultimo arrivato. Un leader che scompare nelle difficoltà e poi riappare quando è tempo di scrivere la storia. Il Grande Botto si chiude con una grande vittoria. Una vincita, più che altro. Al SuperEnalotto, quindi niente a che vedere con una partita di calcio come nel caso di Jimmy Grimble. Scherzandoci un po’ su, una situazione che oggi farebbe felice probabilmente solo il Presidente Steven Zhang (vedi focus). L’obiettivo oggi è solo il trofeo.

Nel film il trionfo viene festeggiato allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Con Antonio Nunziante ci sono i suoi quattro amici, definiti “stronzi” ma “ricchi”. L’Inter di Simone Inzaghi non sa ancora se a Istanbul riuscirà a ottenere la vittoria per poi tornare a San Siro a festeggiare con i tifosi. E non sa quale potrebbe essere l’Antonio Nunziante della situazione, ovvero il leader che può scrivere la storia, cambiandola. Tutto lascia pensare che l’identikit perfetto sia quello di Romelu Lukaku (vedi focus). L’attaccante belga, però, dovrà essere aiutato e innescato da altrettanti compagni. Magari anche “stronzi ma ricchi”. Perché no? Uno a blindare la porta, l’altro ad annullare i potenziali Jimmy Grimble di Guardiola, il terzo a confezionargli più di un assist perfetto e l’ultimo a dargli il cambio. Solo così l’Inter può provare a evitare la festa del Manchester City a Istanbul, trasferendola poi a Milano. E in gran parte d’Italia. Ostuni compresa.

Manchester City-Inter va oltre il cinema

ATTO FINALE – È il 2023. In Turchia il cinema resta fuori dal campo. Si va sul rettangolo verde di gioco per provare a compiere un’impresa sportiva che, in ogni caso, darà vita a una pellicola futura. La prima Champions League del Manchester City o la quarta dell’Inter? I pronostici si sprecano, le opinioni non interessano più. Le chiacchiere non interessano più a nessuno. Qualcuno ci crede, qualcuno no. Tutti hanno paura. Paura di perdere, paura di vincere. Emozioni contrastanti che viaggiano veloci da Manchester a Istanbul, passando per Milano. Tutto il mondo collegato. La partita più importante della stagione sta per andare in scena. Dalle ore 21:00 esisterà solo l’undici contro undici, esteso alle panchine e anche alle tribune. Tanto a Istanbul quanto a Milano. Oltre al tifo da casa, che sarà in parte interista e in gran parte anti-interista. Guardiola contro Inzaghi. Scuola spagnola contro scuola italiana. Inghilterra (ancora) contro Italia.

Manchester celestebianca contro Milano nerazzurra. Manchester City contro Inter. Haaland e Foden contro Lukaku e quattro o più compagni. Jimmy Grimble contro Antonio Nunziante. Tutto questo e anche di più è Manchester City-Inter, la Finale di Champions 2022/23. Ventitré anni dopo il 2000, il nuovo millenio. Il nuovo che avanza. L’anno di Raoul Bellanova, unico classe 2000 nella rosa dell’Inter di Inzaghi a Istanbul. Un’altra generazione, lontana sia dalla Grande Inter sia dalla Grande Manchester. Parafrasando e riadattando la citazione finale di Jimmy Grimble sullo scenario della Finale di Champions League a Istanbul: «Cosa può esserci di meglio del City? L’Inter!». E per fare Il Grande Botto in Turchia, servirà la migliore prestazione dal 2000 a oggi.