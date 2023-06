Lukaku al Milan, smacco all’Inter: cosa c’è di vero? Un bel niente!

Voci di corridoio e ipotesi inverosimili parlano di un Milan all’assalto di Romelu Lukaku per beffare l’Inter. Una notizia che non trova riscontri di nessun genere, contro ogni tipo di logica legata sia alla volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia nerazzurra, sia per la politica di mercato dei rossoneri. Nel dettaglio ecco i motivi per cui Lukaku non andrà al Milan.

IL VERO TERMINE − “Lukaku al Milan, smacco rossonero ai cugini dell’Inter…” Li chiamano rumors, ma il termine più esatto è fake news. Nelle ultime ore, il calciomercato italiano è salito alla ribalta. L’imminente trasferimento di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle per la spasmodica cifra di 70 milioni di euro più bonus ha infiammato social e carta stampata. E com’era prevedibile, si è aperto un incredibile e improvviso circolo vizioso dove la disinformazione sta prendendo il sopravvento a discapito della verità e del giusto e rispettoso dovere di cronaca. Cosa c’è di vero in questa presunta e clamorosa ipotesi di mercato? Dal nostro punto di vista assolutamente un bel niente.

NIENTE DI NUOVO − La situazione relativa a Romelu Lukaku non è cambiata di una virgola. L’attaccante belga, oggi in vacanza dopo una lunga ed estenuante stagione, dal 30 giugno ritornerà al Chelsea. La sua intenzione però rimane solamente una: riabbracciare l’Inter. Big Rom farà di tutto pur di rivestire per la terza volta la maglia nerazzurra. Dopo l’incredibile magia dello scorso anno, il belga – supportato ovviamente dal club meneghino – cercherà di ripetersi. Non sarà facile, ma nulla è impossibile. Rumors e voci di un interessamento del Milan non hanno alcuna valenza veritiera e significativa.

CRITERIO − D’altronde è il gioco della disinformazione e del vortice imbeccato dalla frottola. Non tutto in questa storia è ovviamente falso e sbagliato. Ovviamente la base di partenza è un dato di fatto forte e assoluto: ossia l’imminente cessione di Tonali al Newcastle. Da qui il via al grande circolo vizioso contraddistinto da supposizioni, chiacchiere da bar, ipotesi, invenzioni e quant’altro per alimentare e corroborare la tesi. Ma serve un criterio, un equilibrio per distinguere la verità dal falso. E da ciò non si può esentare.