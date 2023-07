Lukaku dimostra il suo valore in 5 parole. E Cuadrado-Inter è la prima reazione

Lo sconcertante comportamento di Lukaku, qualunque sarà la sua prossima squadra, dimostra in realtà il suo vero valore anche fuori dal calcio. Con l’Inter che va a prendere Cuadrado che suona tanto come la prima risposta della società a lui e alla Juventus.

UNA BARZELLETTA CHE NON FA RIDERE – «Mai». È la parola che aveva detto cinque volte Romelu Lukaku, in risposta a una domanda ben precisa in un’intervista a dicembre 2021 con Sky: «E se ti chiamasse la Juventus o il Milan?» Cinque risposte, tutte uguali, che adesso suonano come cinque sentenze su quello che sia il valore di Lukaku come uomo, prima ancora che come giocatore: bassissimo. Quello che ha fatto Lukaku nei confronti di tutto il mondo Inter è un qualcosa di inaccettabile e imperdonabile. Perché se uno sbaglia una volta, e Lukaku lo aveva fatto due anni fa dichiarando di essersene reso conto, può farsi perdonare e dimostrare che era un errore in buona fede. Quello che è stato scoperto qualche giorni fa non può mai essere perdonato né giustificato: non ha senso, non ha nessuna giustificazione e non ha alcun fondamento logico.

ATTEGGIAMENTO INACCETTABILE – Provare ad andare alla Juventus, anche dopo quello che è successo a inizio aprile. Ricordiamolo: cori razzisti nei suoi confronti. Lukaku ha sputato sul piatto della squadra che l’ha riportato a Milano, dopo averlo reso di nuovo un giocatore. Perché nell’estate del 2019 Lukaku era un giocatore da rimettere in sesto, dopo alcuni anni non certamente positivi al Manchester United. L’Inter lo ha rimesso in sesto, lui se n’è andato dopo aver vinto il campionato e dopo aver fatto dichiarazioni come quelle dell’ultimo periodo. Poi è tornato, ha detto di essersi pentito e ha rifatto le stesse cose in maniera di gran lunga peggiore. Ecco, questo è anche un avviso alla prossima squadra che lo andrà a prendere: bisogna stare attenti, perché Lukaku è questo e può farlo in qualsiasi momento. Quindi occhio, perché fidarsi è assolutamente un qualcosa da escludere.

FALLIMENTARE – Lukaku ha sputato sull’Inter, sui tifosi, sulla dirigenza che stava cercando di mettere insieme i soldi per riportarlo definitivamente a Milano e toglierlo da un equivoco nel quale adesso si ritrova, perché dovrà presentarsi al raduno del Chelsea a meno che non riesca a concludere il trasferimento in qualche altra squadra. Lukaku verrà ricordato come uno dei più inaffidabili della storia del calcio, ma anche uno che nei momenti decisivi della sua carriera ha fragorosamente fallito. La finale di Champions League è l’ultima, ma ce ne sono tante altre. L’ultima partita ai Mondiali dell’anno scorso, la finale di Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk… Tutte partite dove il segno lasciato da Lukaku è stato l’errore. Forse avrebbe dovuto pensarci non una, non due ma mille volte prima di tradire l’Inter e chi l’aveva trattato così bene. Perché una squadra così non la troverà più, che sia Juventus, Milan o Arabia Saudita.

L’ALTRO LATO – Quello che ha fatto Lukaku però è un problema grosso per l’Inter, che adesso si ritrova costretta a trovare due attaccanti, perché Joaquin Correa ovviamente è improponibile per un’infinità di motivi. Deve trovarli in breve tempo, con poco budget perché ovviamente i soldi quelli sono e ben sapendo che tutto il mondo sa che c’è un’urgenza di trovare un attaccante. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta dovranno fare di nuovo i salti mortali: non sarà facile. Ma l’Inter avrà un dovere, quello di trovare il modo di avere un attacco più forte di quello dell’anno scorso. E la notizia di ieri sera – clamorosa – dell’arrivo di Juan Guillermo Cuadrado a parametro zero sembra molto la prima reazione dell’Inter a Lukaku. Che è un atteggiamento allucinante, inconcepibile e inaccettabile.