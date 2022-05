Lukaku, arrivi o non arrivi dovrà solo essere la ciliegina sulla torta

L’Inter insegue il sogno Romelu Lukaku. Il belga vuole tornare a Milano dai nerazzurri ma l’operazione è davvero molto complicata. Tifosi nerazzurri, manteniamo la calma: il ritorno di Big Rom dovrebbe essere solo la ciliegina sulla torta.

CILIEGINA – Siamo sinceri, tutti stiamo sognando il ritorno di Romelu Lukaku. Rivederlo in campo, dominare, è qualcosa che frulla nella testa dei nerazzurri. Ma serve calma. L’Inter ha sondato il terreno? Sì. Quanto è difficile l’operazione? Tantissimo. Dunque, prima le cose fattibili con i vari obiettivi da portare a casa. Poi in caso si discuterà anche del ritorno di Romelu Lukaku. Per fattibilità è appunto quella più difficile di tutte le operazione e dunque, sarà da considerare come la ciliegina del mercato estivo dell’Inter.