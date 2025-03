Inter, consapevolezze rinnovate dopo l’Atalanta. Ubi maior, minor cessat!

L’Inter ha superato l’Atalanta per 2-0 nel match di cartello valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Ora i meneghini hanno una missione da portare avanti.

IL PUNTO – Un’Inter in versione “europea” annulla le certezze dell’Atalanta attraverso un’impostazione rivelatasi proficua per l’intero arco dell’incontro. Il 2-0 finale, frutto del colpo di testa vincente di Carlos Augusto e del diagonale imparabile di Lautaro Martinez, certifica una realtà che fa sorridere l’ambiente nerazzurro e spinge a un parallelismo con quanto accaduto in Champions League. In quel contesto, infatti, si è assistito a una squadra in grado di affrontare qualsiasi avversaria con un approccio votato alla solidità e alla compattezza, riuscendo a sfruttare con maggiore efficacia le occasioni prodotte durante una sfida.

Inter in versione europea: la mentalità come base dei successi auspicati!

LO SCENARIO – Con il Napoli a -3 e l’Atalanta a -6, l’Inter non può certo considerarsi sicura della conquista del suo secondo scudetto consecutivo. Le insidie sono dietro l’angolo, soprattutto per una squadra ancora impegnata su altri due fronti (a differenza delle proprie dirette rivali). È per questo che la compagine di Simone Inzaghi dovrà assumere la prestazione di Bergamo come modello per i prossimi impegni, non rinunciando a considerare ogni avversario alla stessa stregua. Sottovalutare il pericolo è uno degli errori che i nerazzurri non vorranno compiere nel cammino verso il possibile raggiungimento degli obiettivi stagionali.

LA FORZA – In questo scenario, è indubbio che un ruolo fondamentale potrà essere svolto dai big del club meneghino. Non è un caso che, quando calciatori come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez crescono, ne risente in positivo l’intera compagine nerazzurra. L’Inter, così come ogni altra big europea, ha bisogno di disporre dei suoi pilastri in uno stato di forma ottimale. Da qui passano le imprese, da qui si è chiamati a partire nel viaggio verso la conquista di qualcosa di storico.