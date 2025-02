L’Inter rialzi la testa e non solo in campo… Anche nello stile!

L’Inter ieri non ha perso solamente in campo ma anche nel post partita. Adesso, resettare immediatamente sotto tutti i punti di vista.

ZERO RESPONSABILITÀ – “Della partita non si salva nulla“. Parole dette ieri dallo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa, unico tesserato dell’Inter a metterci la faccia sia davanti ai tifosi (in tv) che davanti agli stessi addetti ai lavori (in sala stampa). Dai giocatori il nulla cosmico. Ecco perché quel “della partita non si salva nulla” si può ampliare generalizzando in un “della trasferta di Firenze non si salva nulla”. Neanche la faccia. Sì, perché l’Inter non ha perso solamente sul campo in maniera sonora, 3-0 e con zero tiri in porta nel secondo tempo, ma lo ha fatto anche nel post partita. Infatti, nessun giocatore si è presentato davanti ai microfoni delle tv e in sala stampa (scatterà la multa per regolamento) subito dopo il fischio finale al Franchi. Nessuno ha voluto metterci la faccia, nessuna responsabilità addossata (se non Inzaghi) e nessun segno di scuse nei confronti dei tifosi, dopo lo scempio visto in campo. Nulla di tutto questo!

Inter, uno strano parallelismo comunicativo tra il Monaco e la Fiorentina

PARALLELISMO – E se la partita fosse finita 3-0, ma a favore dell’Inter cosa sarebbe successo? Beh, sicuramente tutt’altro. Ma come come vanno presi i complimenti per le vittorie, vanno prese pure le “bastonate” per le sconfitte. È una questione di stile, di rispetto, che ieri all’Inter è purtroppo mancata. E il parallelismo arriva esattamente a otto giorni di distanza dalla partita di Champions League contro il Monaco, vinta peraltro 3-0 e che ha consegnato a Lautaro Martinez e compagni la matematica qualificazione agli ottavi di finale. In quel caso, il post partita a tinte nerazzurre vide una vera e propria passerella con ben nove giocatori a parlare davanti alle telecamere (Sky Sport) e a prendersi i complimenti dagli ospiti in studio. Insomma, una gestione comunicativa totalmente distaccata e diversa rispetto a quanto successo ieri. Certo, mica ci si aspettava sette-otto giocatori nerazzurri davanti ai microfoni, ma ce ne sarebbe bastato anche solo uno. Un solo uomo che ci mettesse la faccia e parlasse in nome di tutto il gruppo squadra.

RISCATTO – L’augurio è che lo scossone di ieri possa tramutarsi anche in un bagno di umiltà sotto tutti i punti di vista. Perché qualche sconfitta può starci ed è contemplabile. Ma la caduta di stile e la mancanza di rispetto quelli no. Soprattutto da un club come l’Inter.