Lazio, nuovo acquisto positivo al Coronavirus: giÃ  in quarantena

Lazio, nuovo acquisto positivo al Coronavirus: già in quarantena

Condividi questo articolo

Brutta notizia per la Lazio: secondo quanto riportato da “Sportmediaset” questa mattina, un nuovo acquisto biancoceleste sarebbe positivo (asintomatico) al Coronavirus e già in quarantena.

PRIMO CASO – Il nuovo attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, è risultato positivo al Coronavirus. La notizia è arrivata in mattinata dalla Turchia e confermata da “Sportmediaset”. L’attaccante kosovaro sarebbe già in quarantena, asintomatico, e dovrà rimanere in patria almeno per una settimana. Il giocatore era arrivato la scorsa settimana per svolgere le visite mediche.

Fonte: Sportmediaset.