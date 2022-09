Curva Nord Inter vs Zhang: prima vera presa di posizione! Pazienza finita

Nella giornata di oggi c’è stata una netta presa di posizione da parte della Curva Nord nei confronti di Steven Zhang. La tifoseria organizzata si è schierata contro il presidente dell’Inter. Un segnale del fatto che questa situazione non possa più andare avanti

PROCESSO − Sulla pagina ufficiale della Curva Nord è stato pubblicato un post inequivocabile. “Zhang vattene!” questo il messaggio diretto alla società nerazzurra (vedi articolo). Una presa di posizione necessaria, arrivata forse anche troppo tardi. Con un semplice post ovviamente la situazione non cambierà. Possibile però che ciò possa velocizzare un processo. Processo che inizierà con la cessione dell’Inter a una nuova proprietà.

TIRARE AVANTI − Se all’inizio della gestione Suning ci si accorgeva del fatto che dietro certe decisioni ci fosse un progetto, ora non è più così. Con la pandemia il progetto Inter si è fermato e non è più ripartito. Sono venuti a mancare un certo tipo di investimenti, altri fatti lasciano invece dei dubbi. Nell’estate della cessione di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, la stessa poi dell’addio di Christian Eriksen e Antonio Conte, non è stato possibile reinvestire quanto guadagnato. L’impressione è che da quel momento si è cercato di “tirare avanti” più che crescere come realtà. La famiglia Zhang non ha più intenzione di investire sull’Inter, è chiaro che si stia guardando attorno per vendere. La speranza, a questo punto, è che questo momento arrivi il prima possibile.

PROGETTO − Con una nuova società disposta a investire, l’aria potrebbe cambiare. Non è necessario lo sceicco di turno, l’importante è che ci sia un progetto dietro. Arrivare ad avere dei problemi per l’ingaggio di Francesco Acerbi (34 enne ai margini della Lazio), è il segno che si è toccato il fondo. La fotografia chiara e nitida di una mancanza di programmazione. Nonostante un gran lavoro della dirigenza, svolto per lo più a giugno, non si è potuto fare il mercato che serviva. Questioni che poi si ripercuotono ovviamente anche sulla squadra. Un giocatore come Milan Skriniar, ormai bandiera dell’Inter, non può passare tutta la sessione sul mercato. Il difensore slovacco è poi rimasto perché non è mai arrivata l’offerta giusta. In caso contrario sarebbe partito e poi sostituito chissà come. Una realtà come l’Inter non può operare così.

CESSIONE − La speranza è che la cessione dell’Inter avvenga il prima possibile. In modo tale da poter ripartire celermente con un progetto serio alle spalle. Con questo non si vuole criticare ogni scelta presa da Suning. È sicuramente grazie a questa gestione che l’Inter è tornata ad essere una grande realtà del calcio italiano. Ora però è chiaro che questa esperienza sia giunta al termine. È arrivato il momento di ripartire.