Inzaghi può iniziare la Fase II del recupero: gli allenamenti nel menù dell’Inter

Inzaghi sta provando a guidare la sua Inter fuori dalla tempesta. I recenti risultati in Europa permettono di avere l’obiettivo minimo a portata di mano ma è in Italia che deve continuare la rincorsa alla vetta. Il recupero nerazzurro adesso prevede un alleato nel tempo, che dal prossimo weekend tornerà a essere il nemico numero uno almeno fino alla lunga sosta

FASE I – Nel mondo del calcio, specie ad alti livelli, la partita è considerata il miglior allenamento possibile per una squadra. Sarebbe così con un calendario normale ma non può esserlo di certo quando gli impegni sono ravvicinati. In periodi come questi, la partita diventa l’unico – doppio! – momento davvero allenante della settimana. E gli allenamenti diventano utopia. Ne sa qualcosa l’Inter di Simone Inzaghi, che negli ultimi tempi ad Appiano Gentile si sta ritrovando solo per fare la conta dei presenti e studiare i prossimi avversari. Questo spiega bene i motivi alla base delle scelte “ripetute” di Inzaghi nelle ultime uscite stagionali. L’ennesima conferma in Inter-Salernitana (vedi analisi tattica). Per fortuna adesso arriva una fase di tregua. Un finto relax prima della trasferta di Firenze. La Fase I pre-Qatar 2022 si è chiusa con la reazione post-Roma in Serie A e soprattutto con la “prenotazione” degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League dopo gli ottimi 180′ contro il Barcellona nel Gruppo C. E non era per niente scontato visto il blackout totale. L’Inter non è ancora guarita ma Inzaghi per il momento sembra essere uscito dal vortice negativo che lo stava risucchiando insieme a tutta la squadra.

Il passaggio dell’Inter dalla Fase I alla Fase II

FASE II – La settimana che porterà a Fiorentina-Inter, sabato sera, sarà la più importante in casa nerazzurra da oggi fino allo stop per i Mondiali. L’intervallo di tempo tra Salernitana e Fiorentina permette a Inzaghi di riprendere a tutti gli effetti gli allenamenti. E quindi provare qualcosa di nuovo in vista del mini-ciclo che prevede una serie di impegni con un climax ascendente da non trascurare. Sul cammino dell’Inter ci saranno Fiorentina, Viktoria Plzen, Sampdoria, Bayern Monaco, Juventus, Bologna e Atalanta a Bergamo. L’obiettivo è noto: rendere la trasferta internazionale di Monaco di Baviera “inutile” ai fini della qualificazione alla fase successiva, così da potersi concentrare anche sulla trasferta di Torino in casa bianconera. E nel frattempo avvicinarsi il più possibile al Napoli, attuale capolista e primo avversario del 2023 (il 4 gennaio, ndr). La Fase II dell’Inter riparte da queste convinzioni. E anche da alcune nuove certezze, come il ruolo da protagonista di Hakan Calhanoglu nello scacchiere nerazzurro. In questa “lunga” settimana di preparazione Inzaghi spera di riavere a disposizione anche Romelu Lukaku, dal momento che i tempi per Marcelo Brozovic sono un po’ più lunghi. La classifica aggiornata a metà novembre dirà molto sulle possibilità dell’Inter post-Qatar: Inzaghi può mantenere il suo ruolo sulla panchina nerazzurra se non ci saranno altri scossoni entro fine anno. Ed è fondamentale non fallire la Fase II che sta per iniziare senza tempo extra in mezzo.