Inzaghi difende con passione la sua Inter. Un legame inscalfibile!

Simone Inzaghi si è reso protagonista di una forte presa di posizione, nel corso della conferenza stampa di vigilia di Juventus-Inter, a difesa della sua squadra. Segnale di un legame simbiotico tra l’allenatore e la società nerazzurra.

IL PUNTO – Simone Inzaghi e l’Inter sono cresciuti insieme nel corso di queste stagioni. Il piacentino si è presentato al club nerazzurro da tecnico molto promettente, ma ancora acerbo e non abituato a grandi squadre come quella meneghina. La sua esperienza alla Lazio, con la quale ha collezionato tre trofei e sfiorato la conquista di uno storico scudetto nel 2020, gli ha garantito un posto di assoluto rilievo tra i tecnici di maggiore prospettiva del nostro calcio. Il salto all’Inter lo ha costretto, per forza di cose, a uno step successivo: dimostrarsi un vincente sia nei palcoscenici importanti che dal punto di vista comunicativo.

Inzaghi e la crescita all’Inter fino ad arrivare al ‘rapporto simbiotico’ di oggi

L’EVOLUZIONE – Dopo una prima stagione arricchita da due trofei, ma priva del sussulto finale rappresentato dallo scudetto, Inzaghi ha lavorato duramente per trasformare nel concreto la sua Inter secondo la propria idea di calcio. A ciò, il piacentino ha aggiunto una trasformazione personale dal punto di vista del modo di porsi dinanzi alla stampa. Da tecnico recalcitrante ad assumere con forza una posizione a modello da cui i giovani allenatori prendono spunto sul piano della filosofia di gioco e della maturità con cui esprimere le proprie idee. L’Inzaghi odierno è la naturale conseguenza di un processo, non privo di ostacoli impervi, che lo ha condotto al rango di top in Italia e a livello internazionale.

ATTACCAMENTO – Il nuovo Inzaghi si riflette anche nella personalità con cui il piacentino si espone ai microfoni in difesa della sua creatura. Ciò è evidenziato plasticamente dalle parole da lui spese, in occasione della conferenza stampa di vigilia di Juventus-Inter, sul tema della “protezione” da assicurare ai colori nerazzurri: «Mi sono arrabbiato (al termine di Inter-Fiorentina, ndr.) per il diverso trattamento dell’Inter rispetto alle altre squadre. Lo vedo trattato in maniera diversa dai media e dalle diverse trasmissioni. Mi sono arrabbiato per difendere il lavoro della mia squadra e della mia società».