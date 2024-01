L’Inter torna dall’Arabia Saudita con un trofeo e un gran messaggio

L’Inter ieri ha vinto la Supercoppa Italiana per la terza volta consecutiva, battendo 0-1 il Napoli con il gol al 91′ di Lautaro Martinez. Una coppa alzata che vale ben di più di quello che dice il campo.

IL TRIONFO – Uno, due, tre. Sono le volte che l’Inter ha alzato di fila la Supercoppa Italiana, confermando il successo del 2022 e del 2023. Come nel primo, quando Alexis Sanchez aveva steso la Juventus al 121′, è il recupero a un passo dai rigori a essere decisivo. Stavolta segna Lautaro Martinez, al suo primo trofeo alzato da capitano, al 91′ quando ormai già si pensava a chi sarebbe andato a battere dagli undici metri. E già questo è un segnale: l’Inter non si è accontentata di prolungare la finale di Riyad col Napoli, ma è voluta andarsela a prendere. Mostrando, come ha detto Stefan de Vrij e come già ribadito tante volte in stagione, che questa squadra ha fame e voglia notevole. Due fattori cruciali per i traguardi futuri.

IL MESSAGGIO – L’Inter torna da Riyad con un trofeo in mano e la netta risposta a una parola: pressione. Ossia quello che molti (non solo tifosi di altre squadre) volevano vedere da parte della squadra di Simone Inzaghi, ormai uomo record della Supercoppa Italiana. C’era da reagire al sorpasso (con l’asterisco) della Juventus in classifica di domenica, e bisognava farlo in una competizione diversa con tanto da perdere. Missione compiuta, senza se e senza ma. Soprattutto per chi cerca di sminuire il trionfo in terra araba millantando per l’ennesima volta dubbi sull’arbitraggio, quando il secondo giallo a Giovanni Simeone c’è eccome. Questa squadra con la pressione dovrà convivere per oltre quattro mesi, tutte le partite già da un po’ sono così: non dentro o fuori, ma quasi. E la prima risposta, quella che conta, è ottima.

PASSAGGIO DI COMPETIZIONI – Archiviate le coppe nazionali, con la Coppa Italia disgraziatamente finita subito e la Supercoppa Italiana in bacheca, la Serie A torna a farla da padrone. Subito con un’altra trasferta (l’ennesima) di grido, al Franchi contro la Fiorentina. Tutt’altro che una passeggiata, a differenza degli avversari trovati dalla Juventus nell’ultimo mese (e che troverà per tutto febbraio dopo lo scontro diretto). Che con 51 punti su 60 disponibili questa squadra non sia prima in classifica è uno scandalo, eredità del fatto di essere andati a giocare in Arabia Saudita a gennaio (ce n’era davvero bisogno? Gli incivili e inaccettabili fischi nel minuto di raccoglimento per Gigi Riva danno una risposta). Ma bisognerà riuscire a tornarci, possibilmente già da prima del recupero con l’Atalanta. Perché l’Inter la prossima Supercoppa Italiana deve giocarla di nuovo, e farlo da detentrice dell’unico titolo che può qualificarla anziché da seconda.