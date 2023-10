Inter, i soliti problemi: dai cambi alle rimonte, un guaio da evitare

L’Inter va alla seconda sosta per le nazionali con l’amaro in bocca per la partita col Bologna, pareggiata 2-2 sprecando un doppio vantaggio. E la sensazione è che, ancora una volta, si siano riproposti dei problemi già noti.

IL FESTIVAL DEGLI ORRORI – Inter-Bologna di sabato, purtroppo, ha presentato un’infinità di carenze che fare l’elenco degli errori porterebbe via tutta la sosta per le nazionali. Meglio dunque soffermarsi sui principali, che si possono riassumere in cinque punti. Primo: non aver sfruttato, buttandolo letteralmente via, il doppio vantaggio. Secondo: aver forse dato il Bologna per sconfitto troppo presto, senza peraltro ricordare la storia recente. Terzo: errori individuali e di reparto, come la leggerezza di Lautaro Martinez sul rigore e la difesa a spasso sul 2-2. Quarto: cambi prevedibili e senza vantaggi da parte di Simone Inzaghi. Quinto: non aver imparato dagli errori del passato. E questo forse è il più grave di tutti.

TENDENZA RIPETUTA – Sembra di rivivere un film purtroppo già visto due anni fa. L’Inter butta punti in partite alla portata, il Milan invece la sfanga nel finale fra rimpalli ed errori arbitrali a favore ottenendo un vantaggio in classifica. Campanello d’allarme da non sottovalutare, perché il rischio di un bis va assolutamente escluso. Come detto più volte, una delle caratteristiche da tenere sempre questa stagione è la fame, assieme alla rabbia e alla voglia di vincere. Se mancano queste componenti l’Inter, pur avendo una rosa di livello, non è in grado di competere ai massimi livelli. E in certe gare, dove “si pensa” di poter vincere, l’avversario va aggredito dall’inizio. Cosa fatta sabato, ma pensando fosse già vinta al 13′. No: le partite durano 90′ più recupero, se si smette di giocare e si stacca la spina poi è ancora più complicato riattaccarla. Col risultato che gli avversari recuperano.

GESTIONE MIGLIORABILE – Era da novembre 2019, a Dortmund, che l’Inter non vinceva dopo essere stata due gol sopra. Lì finì ancora peggio, perdendo 3-2 da 0-2 all’intervallo. In Serie A da febbraio 2019, da 1-3 a 3-3 contro la Fiorentina. Ma lì per colpa dell’arbitro Rosario Abisso e di un rigore ridicolo, non certo per colpe proprie. Che l’Inter ha invece per sabato, a livello di atteggiamento, concentrazione e gestione. Anche di Inzaghi. Togliere Marcus Thuram al 55′ è stato un delitto, a prescindere dalla prestazione fino a lì dell’attaccante. Insistere sui cambi ruolo per ruolo, anche quando bisognava premere sull’acceleratore, lo è stato altrettanto. Questo è sempre avvenuto nei due anni con lui in panchina, ma ogni tanto una scelta diversa farebbe comodo. Perché sono anche le mosse improvvise, che spiazzano gli avversari, a ridare forza in partite che si stanno complicando. E l’Inter, purtroppo, spesso è troppo prevedibile.