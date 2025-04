L’Inter si presenta al rush finale forte di una realtà. Nuovi titolari in pectore!

L’Inter ha superato il Cagliari con il punteggio di 3-1 nell’ultimo turno di Serie A. A spiccare, tra le altre, le prestazioni di Carlos Augusto e Marko Arnautovic, a testimonianza di una nuova realtà che può essere decisiva per le sorti della stagione dei nerazzurri.

PARTITA SOLIDA – L’Inter non ha deluso le aspettative in occasione della delicata gara di Serie A contro il Cagliari, presentatasi in mezzo alle due sfide europee contro il Bayern Monaco. I nerazzurri, autori di una prestazione entusiasmante nel primo tempo e attenta nel secondo (dopo il gol siglato da Roberto Piccoli all’inizio della frazione), hanno reagito alla trasferta in chiaroscuro di Parma. Dimostrando di non aver alcuna intenzione, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, di attribuire minore importanza alla conquista dell’eventuale bis scudetto.

Inter, contro il Bayern Monaco nuove carte da giocare: le basi per il futuro auspicato

MOTIVI PER SORRIDERE – Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha potuto assistere, nel 3-1 dei suoi calciatori contro il Cagliari, alle prestazioni entusiasmanti di due “gregari” sempre più centrali nella sua Inter. Il riferimento è ovviamente a Carlos Augusto e Marko Arnautovic, il cui rendimento nel club nerazzurro è in costante ascesa. Il primo sul piano della tenuta difensiva e dell’apporto in avanti, il secondo su quello della brillantezza e genialità delle giocate con cui aprire o chiudere un match. Non vi è dubbio che dal loro contributo stia passando molto delle fortune attuali dell’Inter.

SCENARIO FUTURO – Con tanti impegni ancora da disputare, e un sogno ben consolidato nelle menti dei nerazzurri, l’importanza delle cosiddette “seconde linee” non può essere sottovalutata. L’Inter ha costruito, e poi plasmato, una squadra che potesse proiettare la sua forza tanto in una dimensione nazionale quanto in uno scenario internazionale. Il disegno nelle menti di dirigenti e staff tecnico è ora realtà. Con la società meneghina che non intende rinunciare a un sogno la cui costruzione ha richiesto tempo, idee e una buona dose di fiducia nel lavoro delle singole componenti.