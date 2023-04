Inter, semifinale di Champions League e malafede nel parlare di sorteggi

Con un cammino europeo strepitoso, l’Inter di Simone Inzaghi ha stupito tutti arrivando fino alla semifinale di UEFA Champions League. Un traguardo che i tifosi nerazzurri si stanno godendo da ieri sera, mentre qualcuno – in piena malafede – cerca di sminuire quanto successo. Dimenticandosi qualche ‘piccolo’ particolare.

CAMMINO EUROPEO – Il cammino dell’Inter in UEFA Champions League, dopo la vittoria nel doppio confronto con il Benfica, è arrivato fino in semifinale. Un traguardo impensabile, quasi clamoroso, se considerato con il rendimento in campionato e le premesse a inizio stagione. Un cammino emozionante, da godersi passo per passo, dopo notti passate con il fiato sospeso. Qualcuno, però, in piena malafede, sta provando a sminuire quanto fatto fin qui dall’Inter in Europa. Parlando di sorteggi ‘facili’ e di avversari non propriamente di primo livello. Dimenticandosi, però, di qualche piccolissimo particolare.

MALAFEDE – Prima di tutto giova ricordare che praticamente chiunque dava già l’Inter per spacciata in estate. Quando dai sorteggi dei gruppi usciva un girone con i nerazzurri costretti ad affrontare Barcellona e Bayern Monaco. Mentre altri, di certo (senza fare nomi naturalmente) potevano godere di gironi sulla carta più morbidi. Nonostante questo, la squadra di Simone Inzaghi non si è data per vinta e, dopo la falsa partenza in casa contro i bavaresi, si è conquistata un posto agli ottavi di finale. Dove è arrivato il Porto. Proprio quella squadra che negli ultimi anni ha eliminato in sette occasioni (su otto) le squadre italiane. Un fattore che si tende a dimenticare, quando si parla della “facilità” del sorteggio per l’Inter. Così come per il Benfica ai quarti. Che puntualmente ha eliminato una certa Juventus, arrivando prima in un girone che vedeva anche il PSG. Nonostante la malafede, le chiacchiere stanno a zero. Ciò che conta è che l’Inter giocherà la semifinale di Champions League. Mentre altri se la gusteranno dal divano di casa.