L’Inter riparte con tanto da fare: per il 19 agosto obiettivo chiaro

Il countdown è finito: la stagione comincia adesso e giovedì l’Inter avrà il raduno. Inzaghi avrebbe voluto la rosa quasi completa, non sarà così perché c’è ancora da lavorare ma qualche spiraglio comincia a intravedersi. Sperando che sia il preludio a un’annata da protagonisti.



CAMBIAMENTI – Le vacanze sono già finite, anche se siamo soltanto al 10 luglio. Fra tre giorni l’Inter comincia ufficialmente la stagione 2023-2024, e la comincia ancora con un cantiere aperto. Il portiere è un punto interrogativo, con André Onana che sarà destinato a salutare così come Marcelo Brozovic. Il pacchetto difensivo va ancora completato, nonostante l’arrivo di Yann Bisseck, la conferma di Francesco Acerbi e il rinnovo di Stefan de Vrij, perché c’è ancora un difensore da prendere: il sostituto di Milan Skriniar. A centrocampo c’è ancora una casella da colmare: potrebbe essere Roberto Pereyra o Lazar Samardzic, dipende da come si potrà chiudere qualche trattativa. E poi c’è l’attacco, che è uno dei più grandi rebus di questo mercato dell’Inter, con Romelu Lukaku e le voci su presunti interessi della Juventus, con Joaquin Correa che chiaramente non può rimanere in rosa e tanti giovani che devono essere sistemati.

LA NOVITÀ – Un’Inter che riparte ancora con una versione molto diversa da quella che dovrà esserci fra sei settimane, quando al Meazza arriverà il Monza. Non manca più tantissimo: si giocherà sabato 19 agosto alle ore 20.45, per la prima giornata di Serie A. Lì vedremo un’Inter diversa, nuova, che dovrà essere necessariamente protagonista in campionato. E farlo da subito, perché l’anno scorso si erano persi diversi punti nelle prime giornate che poi avevano pesato per il distacco dal Napoli. L’Inter sta facendo le cose con una logica, nonostante la necessità di dover per l’ennesima volta rinunciare a un big per evidenti motivi di bilancio: non quello che aveva detto la proprietà, ma comunque la dirigenza sta cercando i profili giusti per completare la rosa. Che però, il 19 agosto, dovrà necessariamente essere più forte di quella che soltanto un mese fa si giocava la Champions League in finale.