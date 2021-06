Il contratto di Beppe Marotta con l’Inter scadrà al termine della prossima stagione. Il suo rinnovo è quindi prioritario per la società nerazzurra.

RINNOVI – In casa Inter non tengono banco solo le voci sul mercato in uscita (vedi editoriale). A smentire il timore che la società voglia ridimensionare, se non addirittura smantellare la rosa, stanno riprendendo tutte le trattative di rinnovo. Quello di Alessandro Bastoni è addirittura già ufficiale (vedi annuncio). E i prossimi in programma sono quelli di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, e persino quello di Nicolò Barella. L’Inter intende preservare il suo patrimonio tecnico, checché ne dicano i disfattisti. Ma i rinnovi non sono un tema solo per il campo, bensì riguarderanno anche le scrivanie.

PRIORITÀ – Sono infatti vicini alla scadenza anche i contratti di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Ossia i contratti del CEO Sport, del Direttore Sportivo e del suo vice. Tre elementi fondamentali della dirigenza dell’Inter, nonché tre tra i principali fautori della vittoria del diciannovesimo Scudetto. E ad avere la massima priorità è senza dubbio il rinnovo di Marotta. L’amministratore delegato Sport dell’Inter è la migliore garanzia di solidità per il futuro dell’Inter. Nel suo biennio nerazzurro è stato il principale volto della società, l’àncora per tutti i tifosi, colui che non ha mai nascosto o sminuito la situazione (vedi dichiarazioni). Per questi motivi (ma non solo) il suo rinnovo è assolutamente prioritario per la società. Marotta può e deve essere il faro che guida e illumina il futuro nerazzurro.