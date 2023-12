L’Inter passa Natale da capolista e attende i regali per il 2024

L’Inter con il 2-0 al Lecce ha confermato i quattro punti di vantaggio sulla Juventus, mantenendo così un buon distacco per le feste in classifica. E può già proiettarsi al 2024.

VANTAGGIO CONFERMATO – Non era semplice passare un Natale così tranquillo, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia col Bologna appena cinque giorni fa. Invece l’Inter l’ha reso tale, superando per 2-0 il Lecce con una vittoria che cancella qualsiasi scoria negativa. E che, soprattutto, conferma il +4 in classifica sulla Juventus seconda. Un distacco che fa sì che – a prescindere dai risultati nella giornata che concluderà il 2023 – la squadra di Simone Inzaghi sarà capolista anche nel giorno di Capodanno. Non siamo ancora a metà stagione, è vero, ma aver reagito bene a entrambe le sconfitte stagionali (l’altra quella di fine settembre col Sassuolo, che poi ha vinto una volta in tre mesi) è un segnale di come ci siano le capacità per reggere nei momenti difficili. E sabato era uno di quelli.

CHIUDERE IN BELLEZZA – Le tante assenze di Inter-Lecce potevano spaventare, invece sotto l’albero è apparso Yann Bisseck. Il difensore tedesco è la principale sorpresa di questo periodo, si sta imponendo a suon di prestazioni e ora è arrivato anche il gol. Dall’emergenza Inzaghi ha capito di poter contare su una risorsa in più, anche ora che è tornato Benjamin Pavard. E questo può fare tutta la differenza del mondo, visto che certe rotazioni col Bologna non hanno funzionato e in attesa di avere migliori risposte da Marko Arnautovic. Il cui assist per Nicolò Barella deve essere solo un primo passo. Ora però è già tempo di voltare pagina, perché venerdì arriva la trasferta di Marassi col Genoa. Un campo che negli ultimi anni all’Inter non ha portato benissimo e nel quale dover come minimo confermare il distacco. Peraltro nel turno di Juventus-Roma, ultima partita del 2023.

DONI DA RICEVERE – Natale significa anche regali ma per l’Inter non potranno essere il 25 dicembre. Qualcosa può però arrivare a gennaio, e in questo caso entra in gioco il calciomercato. Che si punti un sostituto di Juan Guillermo Cuadrado, fuori tre mesi, è ormai noto: Tajon Buchanan del Club Brugge è il preferito, da capire se nelle prossime settimane usciranno altri nomi. Poi però bisognerà anche guardare – inevitabilmente – in attacco, visto che né Arnautovic né Alexis Sanchez hanno finora dato garanzie. Ma lì sarà d’obbligo qualche cessione di chi è fuori dal progetto, vedi Stefano Sensi o magari lo stesso Sanchez viste le voci arabe. Uno-due regali dal mercato all’Inter servono, per aiutare a fare in modo che a fine stagione arrivi il regalo più atteso: quello col tricolore e il numero 20. Ma nel frattempo, buon Natale.