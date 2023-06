Inter, obiettivo chiaro. E dal mercato l’aiuto dev’essere soltanto uno

Il mercato ha già preso il posto del calcio giocato, con l’Inter che attende di conoscere i primi volti nuovi. A due mesi dalla ripresa della prossima Serie A l’obiettivo dev’essere solo uno: costruire una rosa completa per giocarsela al meglio.

IL PASSAGGIO – La nuova stagione è già alle porte, nonostante l’Inter abbia finito di giocare in quella appena conclusa soltanto nove giorni fa. Il mercato è già diventato protagonista, con tante voci e trattative in entrata e in uscita. E per quanto riguarda anche i rinnovi, che sono quanto mai fondamentali visto che sono tanti i giocatori della rosa di Simone Inzaghi in scadenza al 30 giugno. Detto che sarà un’Inter chiaramente diversa da quella che ha raggiunto la finale di Champions League poco più di una settimana fa, c’è da interrogarsi su quale Inter sarà. L’obiettivo dev’essere soltanto uno, a prescindere dalle questioni economiche che – ovviamente – sappiamo tutti che la proprietà ritiene siano prioritarie: fare in modo che questa squadra non venga smantellata, ma che allo stesso tempo non venga tenuta per troppa riconoscenza nei confronti dei giocatori che hanno ottenuto dei risultati comunque da elogiare e premiare.

COME PUNTELLARE – Sì al miglioramento della rosa, sì anche a qualche addio eccellente. Pensiamo per esempio a quello di Edin Dzeko, che dopo aver fatto ottime cose presumibilmente lascerà l’Inter a scadenza di contratto direzione Fenerbahçe. C’è comunque da migliorare, c’è soprattutto da fare una cosa in particolare: dare a Inzaghi migliori alternative. Queste rispetto alla formazione titolare, o presunta titolare visto che nel finale di stagione l’Inter non aveva dei titolari ma di fatto due squadre che si alternavano. Anche per evitare di dover inserire giocatori che, nella scorsa stagione, hanno nettamente abbassato il livello qualitativo rispetto a quelli che c’erano al loro posto. I nomi non c’è bisogno di farli, perché chiaramente si sanno e c’è chi se ne sta andando a parametro zero. Però questa è la cosa fondamentale: fare in modo che l’Inter mantenga la qualità media alta e la qualità di chi subentra altrettanto alta.

L’OBIETTIVO – Questo permetterà di poter gestire le tre competizioni meglio di quanto si è fatto. Perché si è fatto bene nella parte finale di stagione, ma non in quella iniziale. Bisognerà essere protagonisti, in un campionato che abbiamo già visto aver cambiato nettamente gli equilibri rispetto a come è finito. Così l’Inter potrà essere protagonista anche in Serie A, dove l’obiettivo nella prossima stagione sarà uno. E sarà vincere il campionato.