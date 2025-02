Inter, non è un recupero. Ripetiamo: Inter, non è un recupero

L’Inter si presenta alla sfida con la Juventus con la consapevolezza che una vittoria le consentirebbe di scavalcare il Napoli in testa alla classifica. I nerazzurri sono chiamati a dimostrare di aver compiuto uno step decisivo per evitare il ripetersi di quei “sorpassi mancati” verificatisi in passato.

LA SFIDA – L’Inter è ospitata dalla Juventus in un match valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2024-2025. Per entrambe le compagini si tratta di una sfida dal duplice significato: da un lato, vi è la storica rivalità tra due delle squadre regine del nostro calcio; dall’altro, vi è l’esigenza di guadagnare punti sulle dirette rivali per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali. Il pareggio tra Lazio e Napoli offre prospettive interessanti per entrambe. Se l’Inter può approfittarne per portarsi in testa alla classifica, portandosi a un punto di vantaggio sui partenopei, la Juventus può allo stesso modo cogliere l’occasione per agguantare la Lazio al quarto posto.

Juventus-Inter sembra un recupero ma non è un recupero

UNA COSTANTE – Contro la Juventus, l’Inter avrà la grande occasione di conseguire quel sorpasso mancato in alcuni precedenti (di una partita in meno) “scottanti” per i nerazzurri. Basti pensare, recentemente, alla brutta sconfitta esterna contro la Fiorentina per 3-0, la quale ha impedito ai meneghini di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica. In quell’occasione si trattava di un recupero, così come quella che i tifosi dell’Inter non potranno mai dimenticare. Il riferimento è ovviamente al match del Dall’Ara perso contro il Bologna per 1-2, con l’errore grave di Andrei Ionut Radu costato la sconfitta alla squadra di Simone Inzaghi. Da quei 0 punti sono seguite solo vittorie, ma lo stesso andamento ha caratterizzato il percorso finale del Milan. Determinando il risultato finale della vittoria dello scudetto da parte dei rossoneri con Stefano Pioli alla propria guida.

LA DIMOSTRAZIONE – Ecco che, nel secondo derby d’Italia della stagione, l’Inter ha la possibilità di dimostrare in maniera definitiva il raggiungimento del “massimo status” con Simone Inzaghi come suo direttore d’orchestra. La crescita della squadra nerazzurra nelle ultime stagioni è evidente a tutti, come evidenziato dai risultati ottenuti e dal virtù di gioco mostrate con una continuità che va oltre il tenore dell’avversario di volta in volta affrontato. La sfida contro la Juventus ha dunque un valore addizionale rispetto a quello del singolo, pur importantissimo, confronto con i “rivali di sempre”. Vincere significherebbe aver compiuto quello step richiesto per diventare, definitivamente, la miglior versione possibile di se stessi.