Inter, nella fine il principio: dopo Istanbul nuove consapevolezze

Per l’Inter la finale di Champions League persa a Istanbul è un grande rimpianto, con il senno di poi. Che deve però trasformarsi in pilastro fondante per la prossima stagione. Che dovrà partire dalle consapevolezze scoperte proprio nei 90 minuti dello Stadio Olimpico Ataturk.

IMPARARE DAGLI ERRORI – Se le sconfitte non diventano occasioni di crescita, oltre a essere dolorose si rivelano anche vane. Per questo motivo l’Inter ha già smesso di leccarsi le ferite dopo la medaglia d’argento in Champions League. L’1-0 che regala al Manchester City il primo trionfo europeo della sua storia racconta infatti molte più cose positive sui nerazzurri che sui Citizens. Ma gli elementi positivi riscontrati a Istanbul non devono fungere da magra consolazione per ridimensionare la sconfitta. Bensì trasformarsi in punti di partenza per l’immediato futuro. Perché la squadra di Simone Inzaghi torna in Italia con nuove e importanti consapevolezze. A partire proprio da lui.

Inzaghi, dai ringraziamenti alle pretese

CONDOTTIERO RICONOSCIUTO – Inzaghi è arrivato a giocare la partita più importante della sua carriera (sin qui) al termine della sua stagione più complicata. Considerando che attorno al suo nome aleggiava lo spettro dell’esonero già da fine settembre. Eppure il tecnico piacentino è rimasto immune alle critiche, soprattutto interne, concentrandosi esclusivamente sul campo. Portando a casa altri due trofei con l’Inter e approdando in finale di Champions League. Arrivando a guadagnarsi il rinnovo di contratto. Ora però il tecnico è autorizzato ad alzare la voce. Inzaghi dovrà pretendere rispetto e sostegno tout court da parte dei dirigenti che lo stanno più che confermando. Evitando di sfiduciarlo dopo pochi mesi di stagione, destabilizzando di fatto l’ambiente. Inzaghi ha dimostrato di meritare l’Inter e di poter raggiungere traguardi importanti. Questo dovrà essere il primo tassello per iniziare la stagione 2023/24 col piede giusto. Il primo, ma non l’unico.

L’Inter del futuro è già qui

VALORI IMPRESCINDIBILI – Una delle tanti frasi fatte del calcio moderno è che nessun giocatore è davvero incedibile. Davanti alla giusta offerta economica, chiunque può essere ceduto. Lo sanno bene l’Inter e Romelu Lukaku. Tuttavia una squadra di calcio non è una mera somma di valori tecnici. Ci sono aspetti intangibili ma dall’importanza cruciale per il successo di una squadra. E l’Inter finalista di Champions League ha diversi giocatori difficilmente sostituibili. Alcuni dei quali compongono la spina dorsale dell’undici nerazzurro. A partire dal nuovo portiere, quell’André Onana che non può essere valutato solo in base alle parate. Perché il suo contributo ai risultati dell’Inter va ben oltre i gol salvati. Passando poi per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, arrivando fino a Lautaro Martinez. Giocatori giovani, già protagonisti dell’Inter di oggi ma che possono essere capisaldi per quella del futuro. La rosa nerazzurra può (e forse deve) subire una trasformazione importante. Senza però toccare la colonna vertebrale, se si vogliono evitare danni permanenti. Anche da un punto di vista meno tangibile.

IL CARATTERE NON MANCA – Riprendendo quanto dicevamo all’inizio di questo editoriale, dopo il fischio finale di Istanbul nessun giocatore dell’Inter si è pianto addosso. E non per deresponsabilizzarsi e allontanare il dolore della sconfitta. I nerazzurri sono consapevoli dello straordinario percorso compiuto in questa Champions League. E lo stesso approdo alla finale ha già mutato di significato. Se prima sembrava quasi un miracolo, il coronamento di una rassegna ai limiti della perfezione (col plus di aver eliminato il Milan in semifinale), dopo Istanbul c’è una nuova consapevolezza. Questa squadra è autentica padrona del proprio destino. Ha capito il valore dei propri mezzi, degli insegnamenti di Inzaghi, del potenziale ancora inespresso. In tal senso, il manifesto migliore di questa consapevolezza lo ha espresso Barella. Ed è questa la consapevolezza da cui bisogna ripartire il 20 agosto, quando inizierà la stagione 2023/24.