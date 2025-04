Inter, il Milan ti offre un’occasione immediata. Nessun calcolo!

L’Inter sfiderà il Milan nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo l’1-1 dell’andata. Opportunità per dimenticare in fretta il ko di Bologna.

DIMENTICARE – L’Inter deve rialzarsi immediatamente dopo la cocente sconfitta rimediata a Bologna per 0-1. Il gol allo scadere di Riccardo Orsolini ha tolto ogni vantaggio residuo, nella classifica di Serie A, sul Napoli, obbligando dunque i nerazzurri a non commettere più alcun passo falso nei prossimi 6 impegni del Campionato. In questo contesto, la mente della squadra allenata da Simone Inzaghi deve subito spostarsi sul prossimo confronto di Coppa Italia con il Milan, il quinto della stagione contro i meneghini. Dopo 4 partite senza vittoria, l’Inter non ha altra opzione che non sia quella di trovare un successo che significherebbe l’accesso alla finale della competizione.

Inter, due dimostrazioni in una. Milan significa presente!

LO SCENARIO – L’Inter affronterà il Milan con la consapevolezza di avere la possibilità di allontanare una buona parte di quei discorsi negativi che si sono palesati a seguito della sconfitta di Bologna. Con i tanti impegni disputati dai nerazzurri in questi mesi, è doveroso mantenere la capacità di vivere il presente senza farsi vincere dalle negatività del passato o dalle preoccupazioni relative al futuro. Contro il Milan, i nerazzurri avranno ora un’altra prova per dimostrare di aver acquisito quello status mostrato in più di un’occasione nelle ultime stagioni. Guardando così al presente con la mentalità necessaria per prevalere.

ATTENZIONE – La sfida con il Milan implicherà anche un’altra necessaria dimostrazione da parte dei calciatori dell’Inter. Il riferimento è alla capacità, più volte mancata quest’anno, di contenere la velocità dei calciatori offensivi rossoneri, in particolare di Rafael Leao. Dopo 4 tentativi non riusciti, i meneghini possono concludere il bilancio delle sfide stagionali con i rivali cittadini senza che le sconfitte superino le vittorie. Un auspicio da trasformare in esito concreto nel rettangolo di gioco.