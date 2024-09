Inter-Milan, basta alibi di inizio stagione! Tre temi dopo la sconfitta nel derby

Inter-Milan termina sul risultato di 1-2 e solleva delle problematiche già note a inizio stagione. Se contro Genoa e Monza l’alibi era l’inizio di stagione, adesso non ci sono più scuse. La squadra dovrà lavorare duramente sugli errori commessi in un derby importante che costa la prima sconfitta stagionale.

PASSO FALSO – La prima sconfitta stagionale dell’Inter è arrivata in un momento delicato: alla quinta giornata di campionato e, soprattutto, nel derby contro il Milan. Il risultato finale, 1-2, ha spezzato l’imbattibilità dell’Inter in questa stagione, in cui si era distinta anche in Champions League, con un pareggio all’Etihad contro il Manchester City e una straordinaria vittoria per 4-0 contro l’Atalanta. Un derby caratterizzato in particolar modo dagli errori dell’Inter, più che dai meriti del Milan. Pur riconoscendo la capacità dei rossoneri di sfruttare al meglio le occasioni concesse, è evidente che la sconfitta è stata principalmente frutto di una prestazione sottotono della squadra di Simone Inzaghi. Durante la settimana, già si respirava la sensazione di un possibile “trappolone”, e puntualmente questo si è verificato. Il Milan, dal canto suo, ha giocato con intensità, un aspetto che va riconosciuto, anche se il match è stato vinto principalmente per demeriti dell’Inter.

Inter-Milan indirizzata sin dai primi minuti: tre temi su cui lavorare

DISTRAZIONI – Il Milan era in una situazione disperata: doveva assolutamente salvare la faccia, e il derby rappresentava la sua ultima chance. La squadra allenata da Paulo Fonseca è partita forte nei primi 10 minuti, mettendo subito in difficoltà una difesa interista lenta e incredibilmente disorganizzata. L’Inter ha fatto fatica a contenere Pulisic, che al secondo affondo ha sorpreso ben tre difensori, segnando il gol del vantaggio. Dopo questa prima fase di confusione, l’Inter ha reagito, trovando il pareggio al 27’ grazie a un bel gol di Dimarco, servito da un ottimo assist di Lautaro Martinez. Ciò nonostante, oltre questo lampo, c’è stato poco altro da parte dei nerazzurri. Il secondo tempo ha visto un’Inter molle, simile alla squadra dei primi 10 minuti della gara. Errori di distrazione in difesa e marcature approssimative sono stati evidenti.

GOL DA PIAZZATO – Un altro segnale d’allarme per l’Inter è legato ai gol subiti da calcio piazzato. Nella scorsa stagione, la squadra di Inzaghi si era distinta per la solidità difensiva su questi schemi, ma in appena cinque giornate di campionato, i nerazzurri hanno già incassato due reti da palla ferma. Il primo segnale di cedimento è arrivato contro il Monza, quando Dany Mota ha segnato il gol del momentaneo vantaggio.

PROBLEMA A CENTROCAMPO – Uno dei punti chiave del fallimento tattico dell’Inter è stato il rendimento degli esterni. Dimarco ha offerto una prestazione decisamente migliore rispetto a Dumfries , ma in generale la squadra non ha sfruttato l’ampiezza come di consueto. Le fasce, spesso non coperte a dovere dai difensori milanisti, non sono state utilizzate appieno, mancando così quella spinta laterale che in altre occasioni è stata una delle armi vincenti di Inzaghi. L’episodio si è ripetuto nel derby con il gol decisivo di Gabbia al 44’, che ha colto impreparata la difesa dell’Inter su calcio d’angolo. Questa vulnerabilità è un campanello d’allarme che Inzaghi dovrà affrontare urgentemente per evitare ulteriori problemi nel corso della stagione.