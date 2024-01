L’Inter si metta l’elmetto: il gioco al massacro è cominciato

Da giorni (per non dire settimane) non si fa altro che criticare l’Inter, distorcere la realtà e mettere in piedi un clima creato ad arte per aumentare la pressione. Con la squadra che dovrà isolarsi ed evitare che certi beceri tentativi di strumentalizzare il percorso possano avere ripercussioni in campo.

REALTÀ DISTORTA – In questi giorni sull’Inter si è detto e scritto di tutto. Intanto si è detto che Alessandro Bastoni ha rifilato una gomitata a Ondrej Duda: falso. Poi sono spuntate una serie di liste di presunti errori arbitrali a favore: anche questi creati ad arte e molto ingigantiti. Per non parlare delle battutine sul VAR e della differenza di giudizio su certi episodi (tipo Federico Gatti in Salernitana-Juventus). Addirittura c’è chi si è spinto oltre, dicendo che il rigore di Thomas Henry doveva essere ripetuto perché Yann Sommer si era mosso prima: un’invenzione clamorosa. Cosa vogliono dire tutte queste cose, e molte altre non citate per decenza? Che è partito il gioco al massacro, con un unico obiettivo: mettere i bastoni fra le ruote in qualsiasi modo alla capolista.

I NUMERI NON MENTONO – L’Inter chiude il girone d’andata con 48 punti su 57 disponibili. Un percorso strepitoso, che in genere vorrebbe dire aver già ipotecato il titolo come fece un anno fa il Napoli (che andò al giro di boa a quota 50). E invece la Juventus è lì a -2, potendo addirittura arrivare in testa allo scontro diretto del 4 febbraio per il rinvio di Inter-Atalanta causa Supercoppa Italiana. Il rendimento delle due di testa è incredibilmente uguale come risultati: una sconfitta col Sassuolo e pareggi con Bologna, Genoa e scontro diretto. L’unica differenza la fa l’Atalanta, battuta dalla squadra di Simone Inzaghi a Bergamo dove invece i bianconeri hanno pareggiato 0-0. E invece, leggendo certe insinuazioni, sembra che la “banda del corto muso” stia facendo un’impresa leggendaria, mentre l’Inter sia lì per caso. Un’altra follia creata ad arte, come certi titoli dei giornali.

RISPOSTA DA DARE – Nel lunedì appena concluso Giuseppe Marotta ha voluto mettere in chiaro alcune cose. Una presa di posizione necessaria, anche se forse con certi individui l’indifferenza sarebbe la migliore arma. Ma un segnale da parte dell’Inter serviva, anche solo per iniziare la controffensiva. Perché adesso bisogna reagire a certe falsità vomitate addosso con l’unico scopo di destabilizzare. Saranno quattro mesi e mezzo lunghissimi, dove la lotta per il titolo con la Juventus vivrà su due versanti. Uno quello del campo, dove bisognerà primeggiare, e l’altro quello psicologico, dove non bisognerà farsi condizionare. L’Inter ha le armi per reggere questa pressione: l’ha già fatto in passato, vedi il finale della stagione 2007-2008. E arrivare davanti ai bianconeri (anzi, ai rossobianconeri, che sembrano diventati un’entità unica) dopo tutto quello che hanno messo in piedi varrebbe ancora di più. E farebbe godere ancora di più.