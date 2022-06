Inter, sulle scelte di mercato un fattore importante da non sottovalutare

La prossima sarà una stagione sicuramente anomala per tutte le squadre. Il motivo è presto spiegato: da novembre a dicembre tutte le competizioni si fermeranno per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Un fattore da non sottovalutare anche in casa Inter in ottica di costruzione della rosa.

MONDIALE E MOTIVAZIONI – Una stagione come quella che sta per arrivare sarà letteralmente una “prima volta”. Con il Mondiale in inverno, sarà importante pianificare al meglio ogni minimo dettaglio per non farsi trovare impreparati. Anche in casa Inter, dove tra le voci di mercato sta iniziando a prendere forma la rosa del prossimo anno. A tal proposito sarà importante proprio valutare il peso che potrà avere il Mondiale sui giocatori. Il ‘rischio’ di una stagione a doppia andatura è molto alto. La competizione internazionale porterà via infatti molte energie fisiche e psicologiche ai giocatori coinvolti. Che nel caso dell’Inter sono principalmente i Sudamericani, gli olandesi e Marcelo Brozovic. È lecito aspettarsi una prima parte di stagione al top da parte di questi giocatori e una seconda parte – quella post Mondiale – con il freno a mano tirato? Forse. Ma è un fattore da non sottovalutare.

OCCASIONI DI MERCATO – In quest’ottica rientrano anche possibili e ghiotte occasioni di mercato. Con giocatori che vogliono farsi trovare più che pronti in vista della competizione internazionale, ma che nei loro club di appartenenza non trovano lo spazio necessario. L’esempio più lampante? Romelu Lukaku. Le cui scelte potrebbero proprio essere condizionate dalla voglia di arrivare al 100% in Qatar con il suo Belgio. Anche la trattativa per Dybala può rientrare in questo discorso. L’Inter – non è un mistero – è super interessata al giocatore. Che ha però anche altre offerte, come normale che sia. La possibilità di essere protagonista in una squadra di livello sarà sicuramente una discriminante nella sua scelta. L’Inter dovrà fare attenzione (non solo in entrata, ma anche in uscita) a non sottovalutare il peso del Mondiale nelle scelte dei giocatori. Un’ulteriore sfida, in un mercato che già si preannuncia piuttosto complicato per tempistiche e condizioni.