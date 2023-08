Inter, lotta contro il tempo dopo aver scordato di organizzare l’agenda

L’Inter inizierà la stagione 2023/24 con una rosa diversa da quella ipotizzata a inizio mercato, a causa delle pessime scelte di timing. Una lacuna indifendibile per la dirigenza nerazzurra, considerando l’andamento della scorsa stagione.

PIANI ROVINATI – Tra otto giorni esatti inizia la stagione 2023/24, e l’Inter non si trova al punto pianificato esattamente due mesi fa. All’indomani della finale di Champions League persa contro il Manchester City, la società nerazzurra ha iniziato a implementare la strategia di revisione e consolidamento della rosa. I pilastri di questo piano erano due: realizzare un’importante plusvalenza con la cessione di André Onana e trattenere Romelu Lukaku. E solo uno di questi obiettivi è stato raggiunto, come sappiamo. Ma con un ritardo più che sorprendente, che ha di fatto compromesso l’intero piano. E proprio il timing è la dimensione che più di tutte sta rovinando la strategia dell’Inter. Non solo nell’aspetto tecnico-tattico.

Inter, se bastasse una finale di Champions League…

SCARSA APPETIBILITÀ – Ogni trattativa dell’Inter è lunga, richiede tempo, con grande attenzione su ogni dettaglio. E lo si è visto già nella scelta del nuovo sponsor, dopo l’interruzione dei rapporti con Digitalbits. Nonostante la finale di Champions League appena disputata, il club nerazzurro non è riuscito a trovare sponsor all’altezza delle aspettative (economiche). L’unica certezza era la prosecuzione della partnership con Paramount+, main sponsor proprio nella sfida di Istanbul. Il colosso dell’intrattenimento sarebbe però passato dal fronte al retro della maglia. E invece no. Il giorno prima del lancio della nuova divisa nerazzurra Paramount+ arriva in soccorso dell’Inter, accettando di fungere da main sponsor con un contratto triennale. Anzi no, dopo l’entusiasmo dei primi giorni si scopre che l’accordo è solo annuale. Il club di Viale della Liberazione ancora una volta non si dimostra particolarmente tempestivo, e tra una decina di mesi dovrà riprendere in mano la questione sponsor. Un’incredibile difficoltà di trattativa che nelle scorse settimane abbiamo visto anche in altri ambiti.

Time management? Inter rimandata

ACCORDI SALTATI – Nelle ultime settimane della scorsa stagione André Onana aveva il cartellino col prezzo appeso alla maglia. Complici l’ottima stagione del portiere ex Ajax e il suo arrivo a parametro zero a Milano. Il camerunense era una plusvalenza che camminava, tanto che l’Inter si era già tutelata “bloccando” Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri della Serie A. Tuttavia la trattativa col Manchester United si protrae più del previsto, e ancora una volta i nerazzurri si trovano all’angolo. Quando il 20 luglio i Red Devils accettano di pagare 52,5+5 milioni di euro per Onana, Vicario è da quasi un mese il nuovo portiere del Tottenham. È infatti il 27 giugno quando i londinesi ufficializzano che pagheranno 20 milioni di euro più bonus all’Empoli per l’estremo difensore italiano. Una cifra più che alla portata dell’Inter, che coi toscani aveva un accordo verbale per cifre simili. Non si spiega quindi come anche la trattativa per Yann Sommer, nuovo numero 1 nerazzurro, sia andata così per le lunghe, considerando il costo finale (6 milioni di euro, pagabili in due rate). Se però la questione portiere è stata risolta, in attacco il meglio (eufemismo) deve ancora arrivare.

L’impossibilità del piano A porta al piano C

NESSUN BACKUP – Soffiato Marcus Thuram al Milan, per completare l’attacco l’Inter aveva un solo piano: confermare la permanenza di Lukaku. Nonostante le difficoltà della scorsa stagione, i 9 gol e 6 assist degli ultimi due mesi bastavano a convincere tutti – Simone Inzaghi in primis – a ripartire da lui e Lautaro Martinez anche nel 2023/24. Forte della volontà ferrea del belga, che vedeva solo l’Inter nel suo futuro, il club ha quindi iniziato la difficile trattativa col Chelsea. Disposto a liberarsi di Big Rom ma alle sue (corrette) condizioni: cessione titolo definitivo, prezzo complessivo non inferiore a 40 milioni di euro. E venerdì 14 luglio le due società trovano l’accordo. Un’operazione sanguinosa per l’Inter, economicamente parlando, ma quando si parla di Lukaku subentrano altri fattori. Che Lukaku stesso però vanifica in poche ore. Sparisce per l’intero weekend, e poi tutto l’affare salta per i motivi che sappiamo. Il problema non è tuttavia solo questo (riprendere il belga sarebbe stato insostenibile), perché si scopre che Lukaku non era il principale, bensì l’unico piano dei nerazzurri per l’attacco. E le voci di mercato da metà luglio a oggi sono più esaustive.

OBIETTIVI AL RIBASSO – Il primo nome emerso al posto di Lukaku è quello di Folarin Balogun, talento 21enne dell’Arsenal. Un profilo per il quale i londinesi chiedono non meno di 45-50 milioni di euro. Condizioni impossibili per l’Inter, che solo ieri accetta suo malgrado di rinunciare all’attaccante statunitense. Dopo aver nel frattempo Gianluca Scamacca, downgrade proprio di Balogun che a sua volta era già un downgrade (sulla carta) di Lukaku. E oggi rimangono in lizza solo due nomi: Marko Arnautovic del Bologna e Mehdi Taremi del Porto. Due soluzioni potenzialmente più convenienti, ma con tanti più limiti rispetto ai nomi emersi finora (in primis, anagrafici). Tuttavia non sono tanto i nomi a deludere. Il vulnus peggiore risiede nell’approccio della società, che fa aprire gli occhi su una conclusione non troppo felice.

Una strategia meno solida del risultato finale

ALTRO RIMANDO – Nella migliore delle ipotesi, quindi, l’Inter avrà un attacco (e una rosa, nel complesso) meno forte rispetto alla scorsa stagione. Ma un obiettivo ben più ambizioso: vincere lo Scudetto numero 20 della sua storia, come dichiarato a più riprese da Inzaghi, Marotta e Ausilio. Ed è per questo motivo che l’Inter si avvia a chiudere il mercato cercando profili più esperti che futuribili. Una tattica che rischia di vanificare il lavoro di demolizione e ricostruzione dello zoccolo duro della rosa, con gli addii di molti leader del passato recente (Samir Handanovic e Danilo D’Ambrosio in primis). E che dimostra ancora una volta la frustrante difficoltà dell’Inter di programmare in anticipo, sul fronte del mercato ma non solo (vedi la questione sponsor). Tanto che l’obiettivo dichiarato di rivincere il tricolore sembra dettato dalla frenesia di colmare le lacune descritte finora. Un fatto molto rischioso, che pone già il mirino su Inzaghi (prossimo al rinnovo fino al 2025), che nel frattempo dovrà dimostrare – ancora una volta – di padroneggiare magistralmente l’arte di arrangiarsi.