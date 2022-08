Inter, inizia la stagione ma il mercato non finisce. O forse non è mai iniziato

Inter pronta a ripartire dopo meno di tre mesi dall’ultima partita ufficiale. L’estate nerazzurra non può definirsi esaltante per più motivi ma per Inzaghi la notizia migliore è quella di aver mantenuto il cosiddetto “zoccolo duro” di cui si parla da tempo. Al di là delle dichiarazioni, l’incubo calciomercato resta vivo, perché oggi non si può escludere nessun tipo di scenario

STRANO AGOSTO – L’Inter si appresta a iniziare ufficialmente la sua stagione. Terminato il pre-campionato con poche luci e qualche ombra in più del previsto, Simone Inzaghi può concentrarsi esclusivamente sul fitto calendario nazionale. Il mese di agosto, che prevede ben quattro appuntamenti in Serie A – da Lecce a Roma sponda Lazio, passando per Milano contro Spezia e Cremonese -, verrà affrontato a mercato ancora aperto. In pratica la prima partita stagionale senza il rischio di ritrovarsi con la rosa stravolta sarà il Derby di Milano previsto a inizio settembre. Situazione anomala. A tratti paradossale. Perché da oltre un mese si ipotizzano operazioni in entrata per l’Inter ma Inzaghi finora non ha potuto accogliere nessuna novità ad Appiano Gentile. Gli ultimi annunci risalgono alle operazioni chiuse a giugno. Proprio come promesso con largo anticipo da Beppe Marotta, che sa bene come l’attuale rosa a disposizione di Inzaghi sia incompleta. Due arrivi a parametro zero (André Onana ed Henrikh Mkhitaryan) e altrettanti in prestito (Raoul Bellanova e Kristjan Asllani) per rinforzare la panchina. E ovviamente il ritorno – ma sempre in prestito – di Romelu Lukaku, torta monofetta più che ciliegina sulla stessa. Basterà? In caso di cessione di Milan Skriniar o di un altro pezzo pregiato, no. E anche in caso di permanenza di tutti gli effettivi in rosa. Perché l’Inter finora ha salutato, non rimpiazzato.

Inter tra campo e mercato: ora si fa sul serio

ULTIMI DETTAGLI – Inzaghi alla vigilia di Lecce-Inter (vedi dichiarazioni) parla di mercato chiuso. In uscita. Invece in entrata cita solo una pedina mancante. Sarà davvero così? L’unico reparto completo, forse anche eccessivamente in un certo senso, è tra i pali. E infatti l’attenzione mediatica sulla nuova coppia nerazzurra di portieri è esagerata. Ammesso che si possa parlare di reparto completo in attacco, dove le recenti uscite di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti difficilmente porteranno a un nuovo arrivo nel fatidico ruolo di “quinta punta” in rosa, il vero problema è in difesa. I difensori di ruolo sono solo tre. I tre titolari(ssimi). Poi ci sono altrettanti jolly adattabili e/o utilizzabili in determinate occasioni, vero. Però manca numericamente, tecnicamente e tatticamente il sostituto di Andrea Ranocchia al centro. A centrocampo persiste almeno una doppia incognita nel gioco delle coppie. Oltre al quinto sinistro con caratteristiche più simili al partente Ivan Perisic anziché al promosso titolare Robin Gosens, resta da capire chi fungerà da backup nel ruolo di mezzala destra. L’impressione è che Inzaghi sarà costretto a utilizzare Asllani a mo’ di jolly per ogni ruolo in mezzo al campo ma lo stesso vale un po’ per Danilo D’Ambrosio dietro, Federico Dimarco a sinistra e Matteo Darmian ovunque. Insomma, riserve affidabili sì, prime scelte in panchina anche no, attacco escluso. L’Inter di Inzaghi inizierà la stagione a mo’ di cantiere aperto: la paura di non completare bene la rosa è minore rispetto a quella di perdere uno o più pezzi da novanta entro il 1° settembre. Il mercato estivo dell’Inter non è ancora finito ma più che altro non è mai davvero iniziato (ed è meglio così…).