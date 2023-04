Inter, l’imbarazzo è servito! Inzaghi condannato dai suoi giocatori

L’Inter non riesce più a vincere. Contro la Salernitana è arrivato solo un pari deludente con gol del pareggio avversario al 90′. Altra gara dove i giocatori di Inzaghi hanno sbagliato l’impossibile

BARATRO − Al peggio non c’è mai fine. Ieri a Salerno l’Inter ha raccolto l’ennesimo passo falso della sua stagione anomala. Contro la Salernitana è arrivato un deludente 1-1 firmato Gosens e Candreva. Solito e irrinunciabile gol beffa dell’ex. Questa volta anche con un velato lato tragicomico. Infatti, la rete è arrivata dopo innumerevoli gol sbagliati da Lukaku e compagni e con un cross completamente sballato – a confermarlo lo stesso Candreva (vedi articolo) – infilatosi sotto il sette. L’Inter non vince dal 5 marzo contro il Lecce. Nelle ultime sei partite sono arrivate tre sconfitte (Spezia, Juventus in Serie A e Fiorentina) e tre pareggi (Porto, Juventus in Coppa Italia e Salernitana). Una media da retrocessione. Sostenere che la Beneamata sia in caduta libera è come fargli un complimento!

SOLITO METODO − Nel calcio il dare sentenze è ormai una consuetudine nota e anche abbastanza schematica. In che senso? Se le cose vanno bene il merito è di tutti, soprattutto dei giocatori, se – invece, le cose girano nel verso sbagliato – allora il colpevole è uno solo: l’allenatore. Nel caso dell’Inter ciò calza a pennello. È la strategia del capro espiatorio. Bisogna salvare la barca, ma per portarla a riva servirà un sacrificio. All’Inter, ormai, la barca è più che affondata. E guai a dare le colpe a Simone Inzaghi. Andiamo con ordine.

Il 2023 buttato dai giocatori dell’Inter

CON ORDINE − Attenzione, non si tratta di un’arringa difensiva nei confronti del tecnico piacentino. Il quale giustamente è stato criticato e, alla fine dei giochi, risulterà uno dei responsabili della fallimentare stagione interista. Ma la responsabilità dei giocatori è palese e oggettiva. L’annata nerazzurra ha preso sin da subito una bruttissima piega. Cinque sconfitte durante il primo mese. Inzaghi tra i principali imputati non solo perché l’Inter giocava male e vinceva poco, ma anche per tutta una serie di altre questioni: i cambi sbagliati, lettura della partita errata, condizione atletica dei giocatori imbarazzante. Da metà ottobre in avanti, la ripresa dell’Inter però è coincisa con una ‘rinascita’ dello stesso tecnico ex Lazio. Sua l’idea di spostare Calhanoglu in regia per sopperire all’assenza di Brozovic così come quella di puntare sul pupillo Acerbi al posto dell’involuto de Vrij. L’Inter si è rimessa in careggiata chiudendo bene il 2022. Dal 2023 lo scenario è nuovamente cambiato.

ANNO DISASTROSO − Il nuovo anno, a parte gli idilli in Supercoppa Italiana e in Champions League (non da poco), sta toccando livelli quasi imbarazzanti. In campionato, l’Inter ha mollato. E i giocatori sono i veri responsabili di questa debacle. Se nelle prime sconfitte stagionali, la mano di Inzaghi era stata evidente; nelle successive, la colpa va soltanto a chi va in campo. Bisogna solamente vedere le partite e capire. Se la squadra crea la media di 7-8 palle-gol nitide a partita come successo nell’ultimo mese, ma non riesce a segnare, le colpe dell’allenatore sono pressoché pari a zero. Se un giocatore, Lukaku su tutti, sbaglia clamorosamente a porta vuota sia contro la Fiorentina che contro la Salernitana; se tutto il reparto offensivo – nonostante le innumerevoli occasioni – non riesce a concretizzare quasi mai, tirare la zappa solo e contro Inzaghi è quasi un accanimento personale e non oggettivo. Provocazione o meno: i giocatori, tutti, devono sentirsi in colpa di fronte sia a Inzaghi che agli stessi tifosi. E se in estate, come probabilmente succederà, Inzaghi verrà esonerato in diversi dovranno legittimamente fare ‘mea culpa’.