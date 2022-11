Inter, è forte il rumore dei nemici: narrazione diversa sugli episodi arbitrali

Come spesso accade, l’Inter si trova ancora a fronteggiare il rumore dei nemici. In particolare nella narrazione dei media sugli episodi arbitrali, che portano sempre a cercare il pelo nell’uovo ed episodi inventati per screditare i nerazzurri. Mentre si tace sulle gentili concessioni arbitrali alle rivali…

RUMORE DEI NEMICI – Ne avevamo parlato dopo Fiorentina-Inter (vedi editoriale). Giorni e giorni di polemiche per episodi arbitrali che, in fondo, episodi non erano. Soltanto di uno si poteva discutere: la mancata espulsione a Federico Dimarco. Ma col passare dei giorni dopo la vittoria per 3-4 dei nerazzurri, si era arrivati a contestare un fallo (inesistente) di Edin Dzeko sul gol decisivo e addirittura il netto rigore per Lautaro Martinez sul 2-3. Ovviamente dimenticandosi di citare il netto fallo di Luka Jovic su Stefan de Vrij nell’occasione del 3-3 del viola. Polemiche a non finire nei confronti dell’Inter, complici anche media e giornali che – si sa, ci siamo abituati – con la squadra di Simone Inzaghi approfittano di ogni minimo pretesto per sollevare un polverone. Il buon vecchio “rumore dei nemici”.

Inter, Juventus e Milan: da una parte la polemica, dall’altra il silenzio

GENTILI CONCESSIONI – L’ultima settimana di Serie A, quella che ha chiuso di fatto la prima parte della stagione, ha mostrato tutta la diversità della narrazione in base al colore della maglia. Come detto, contro l’Inter polemiche a non finire. Con la Juventus favorita dalla spinta arbitrale a Verona giovedì e con il Milan ieri contro la Fiorentina, silenzio. Due pareggi trasformati in due vittorie da arbitraggi pienamente discutibili. Che avrebbero dovuto scatenare le stesse (se non di più) polemiche dell’Inter post-Firenze. Invece tutto ciò di cui si parla è la rimonta scudetto delle due sul Napoli che continua a volare. Inchiostro finito per parlare degli aiutini arbitrali, dunque. Fino al prossimo episodio dubbio a favore dei nerazzurri, naturalmente.