Inter, finalmente è di nuovo vigilia per Inzaghi: testa al Napoli con cinque test

Inter alle prese con un nuovo calendario per il mese di dicembre. A quello sempre in evoluzione riferito agli impegni “nerazzurri” in Qatar si aggiunge quello che interessa direttamente la squadra di Inzaghi, che ha un mese pieno per prepararsi bene alla partitissima contro il Napoli capolista. Un impegno che vale molto più dei semplici tre punti in palio

DICEMBRE NERAZZURRO – I Mondiali in Qatar 2022 entrano nel vivo. Il primo weekend di fase finale a eliminazione diretta ha già regalato un interessante scontro tutto nerazzurro in calendario: Olanda-Argentina di venerdì 9 dicembre vale per l’accesso in semifinale. Ed è vigilia di Giappone-Croazia, che può regalare i quarti di finale al quarto interista rimasto nella competizione. Vigilia lo è anche per l’Inter di Simone Inzaghi, che tornerà finalmente in campo in una partita. Niente di impegnativo, niente di ufficiale, ma pur sempre una partita. A un mese esatto da Inter-Napoli, che aprirà il 2023 nerazzurro e quindi riaprirà ufficialmente la stagione, Inzaghi deve fare i conti con Malta e Qatar. In mezzo anche una trasferta in Spagna e ovviamente l’Italia, dove l’Inter farà ritorno al termine del mini-ritiro maltese. Aspettando il rientro dei nazionali, gli appuntamenti in programma sono cinque. Un dicembre ricco di impegni per riprendere il ritmo giusto in vista della ripartenza. Di seguito, in video, tutte le informazioni sui cinque test pre-Napoli dell’Inter di Inzaghi nel periodo di sosta obbligata causa Mondiali 2022.

L’esame Napoli priorità per la squadra di Inzaghi

SPALLETTI ASPETTA – I cinque test programmati dall’Inter hanno un solo grande obiettivo: non farsi trovare impreparati alla prima a San Siro. La prima come data, la prima come partita. In pratica la prima della Scala… del Calcio. La Serie A ripartirà con uno scontro diretto che potrebbe valere un quarto di Scudetto. Il +11 del Napoli dell’ex Luciano Spalletti sull’Inter di Inzaghi oscilla tra il potenziale +14 e un +8 che potrebbe riaccendere la speranza tricolore nerazzurra. Il risultato di Inter-Napoli potrebbe condizionare anche il mercato di riparazione. Sì, perché l’Inter si attiverà nel calciomercato di gennaio solo nel momento in cui c’è necessità. Lottare su tre fronti fino a fine stagione è la missione di Inzaghi mentre Spalletti aspetta di tornare a Milano per andare subito in fuga. Gli scossoni in casa Juventus non possono interessare né l’Inter né il Milan finché è il Napoli a dettare legge e ritmo in campionato. Cinque test a dicembre, iniziando contro lo Gzira United, prima dell’esame di inizio anno: il 4 gennaio la stagione dell’Inter di Inzaghi può (ri)cominciare o terminare già. Per non fallirlo, testa al Napoli da un mese per un mese.

