Inter, la finale persa sia un punto di partenza! Tanto su cui costruire

All’Inter vanno fatti i complimenti per come ha chiuso la stagione, un’annata dove sembrava irrimediabilmente destinata a crollare più volte e che poi invece ha visto due trofei e la qualificazione alla prossima Champions League. E la finale persa, pur giocando bene, deve essere un punto di partenza.

A UN PASSO – È mancato pochissimo all’Inter per completare un qualcosa di leggendario, andando a vincere una Champions League che era del tutto inaspettata. L’ottima prestazione nella finale di Istanbul contro il Manchester City non è però bastata per portare a casa il trofeo più ambito, perché purtroppo le tante occasioni avute negli ultimi venti minuti non sono state concretizzate. Quando si gioca contro queste squadre si hanno due-tre occasioni: bisogna concretizzarne almeno una. L’Inter purtroppo non l’ha fatto, ed è da qui che dovrà ripartire. Dovrà capire che, in certe partite, bisogna assolutamente fare gol e farlo alla prima opportunità. Più volte in stagione questo non è avvenuto, perdendo punti pesanti.

VOTO ALTO! – Però, ovviamente, la stagione è assolutamente da promuovere. Un voto, quello da dare alla squadra di Simone Inzaghi e allo stesso tecnico, che non può essere per nessun motivo al mondo inferiore all’8. Perché comunque l’Inter ha raggiunto l’obiettivo principale, che era la qualificazione alla prossima Champions League, ma ci sono anche due trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana che vanno ad aggiungersi al rendimento in campionato, nonostante le tante difficoltà. E poi c’è questo percorso europeo assolutamente inaspettato, assolutamente eccezionale e assolutamente da ricordare. Che però dev’essere un punto di partenza, perché l’Inter deve togliersi il rammarico di quello che poteva essere e non è stato sabato in finale. Ma deve fare in modo che finali di questo tipo non diventino un caso isolato, ma un qualcosa da poter ritrovare negli anni a venire.

RIPARTENZA – Bisognerà farlo in questi due mesi, non tantissimi, che separano la partenza della prossima stagione con l’inizio del campionato a metà agosto (vedi articolo). Bisognerà farlo evitando di smantellare la squadra, con cessioni illustri come successo nelle ultime sessioni di calciomercato. E bisognerà farlo trovando gli acquisti giusti, per migliorare ulteriormente una rosa che con il passare dei mesi – soprattutto gli ultimi due – ha dato dei segnali notevoli anche di tenuta. Coi complimenti, doverosi, da fare. Nonostante gli errori davanti alla porta nella finale contro il Manchester City.