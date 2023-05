Inter, il derby col Milan non va riaperto: una lezione dovrà servire

L’Inter domani sarà attesa dal derby forse dal valore più alto della sua storia. Si riparte dallo 0-2 dell’andata (vedi highlights), che è un buon risultato ma non permette sonni tranquilli. E forse proprio da questo può esserci una lezione da utilizzare, arrivata sabato, per mantenere alta la concentrazione.

DECISIVA – Si sono giocati 236 derby in gare ufficiali fra Inter e Milan. Tantissimi hanno contato qualcosa, tanti sono ricordati nella memoria dei tifosi ma quello di domani sarà uno snodo decisivo e fondamentale non solo per questa stagione, ma anche per quelle che verranno. Un po’ come quello del 2003, purtroppo andato al Milan: stavolta la storia però dovrà essere diversa. Perché l’Inter parte da un vantaggio di due gol: buono, ma non ottimo soprattutto per quanti se ne potevano fare soltanto nel primo tempo. L’Inter dovrà essere brava a costruire su quel doppio vantaggio, ma non a cullarsi troppo sul doppio vantaggio. Lo dimostra in maniera piuttosto evidente quello che è successo sabato contro il Sassuolo, quando il 3-0 sembrava una partita già stravinta e già chiusa e invece i neroverdi sono riusciti a tornare in gara fino al 3-2 prima che chiudesse i conti Romelu Lukaku.

UOMINI IN PIÙ – Proprio Lukaku è uno dei giocatori che potrebbero partire titolari. Lo vedremo domani alle 21, ma comunque Simone Inzaghi sta alternando i calciatori e sta avendo risposte da quasi tutti. Quasi, perché chiaramente da giocatori come per esempio Joaquin Correa non si può certo dire che il rendimento sia all’altezza. Però quello che ha fatto il tecnico, nel momento più difficile della sua esperienza a Milano, è stato puntare su tutto il gruppo. E alla fine tutto il gruppo è riuscito a ripagarlo, rimettendo a posto una classifica che si era fatta molto complicata e che adesso dice che l’Inter nelle ultime tre giornate – le ultime di questo campionato – dovrà fare al massimo cinque punti su nove disponibili per qualificarsi alla prossima Champions League. Un qualcosa di determinante anche per le sorti della società e per le prospettive in vista del 2023-2024.

LEZIONE DA IMPARARE – Ma adesso è il tempo di pensare al presente, è il tempo di pensare a domani. Non c’è ritorno, il ritorno è domani. L’Inter parte da un doppio vantaggio e deve chiudere l’opera. Dovrà farlo con attenzione, con anche qualcosa di nuovo che metterà il Milan in campo per provare a rimontarla: probabilmente il primo nome nuovo rispetto all’andata sarà Rafael Leao, e questo può fare molta differenza in quanto alla prestazione della squadra rossonera. Però l’Inter parte col vantaggio e deve capire che quello che è stato sbagliato nel secondo tempo col Sassuolo dev’essere un campanello d’allarme, per non dare questa partita già per scontata e già per chiusa. L’Inter dovrà stare attenta, concentrata, sul pezzo, evitare errori e poi conquistarsi quell’ultimo atto della Champions League. Una finale che due mesi fa era impensabile per chiunque.