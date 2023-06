Inter, da sabato 8 attaccanti in rosa (+1) ma dopo Thuram serve altro

L’Inter a breve perfezionerà l’arrivo di Thuram (vedi articolo), ma in attesa del francese l’attacco è ridotto ai minimi termini. E per essere competitivi servirà ben altro.

IL PRIMO NUOVO – La settimana che è appena iniziata, l’ultima del mese di giugno, porterà a concludere almeno due operazioni di rilievo in casa Inter. Una è la partenza, dolorosa dopo otto anni e mezzo, di Marcelo Brozovic direzione Arabia Saudita, l’altra è l’arrivo di Marcus Thuram a parametro zero. Un innesto, quello dell’attaccante francese figlio d’arte, che arriva due anni dopo quando doveva essere originariamente preso, ossia ad agosto del 2021. Permette di iniziare a puntellare un reparto offensivo, che aveva necessità di ottenere dei rinforzi e di averli subito. Questo perché, in vista del raduno che dovrebbe essere il 10 luglio, bisogna necessariamente iniziare a mettere nomi di spicco, con la questione Romelu Lukaku ancora da risolvere e con Edin Dzeko che ha già salutato direzione Fenerbahçe.

8+1 NON FA 9 – Basta dare uno sguardo ai giocatori che saranno a libro paga dell’Inter da sabato, giorno in cui inizierà formalmente la nuova stagione. Oltre ai confermati Joaquin Correa e Lautaro Martinez, col primo che peraltro ha abbondantemente deluso e per il quale bisognerà cercare una sistemazione, ci sono sei rientri dai prestiti. Facundo Colidio, Sebastiano Esposito, Darian Males, Samuele Mulattieri, Eddie Salcedo e Martin Satriano. Non certo nomi che possono pensare, almeno nell’immediato, di fare i titolari all’Inter e non certo nomi con i quali si può pensare in questa stagione di poter competere ad alti livelli. Senza togliere nulla a questi giocatori, che hanno il loro valore e le loro necessità. L’Inter ha bisogno di ingaggiare almeno due attaccanti – Thuram sarà uno – e poi vedere cosa succederà con Lukaku.

DA SISTEMARE – Il reparto offensivo dell’Inter potrà essere completato, come quinta punta, da uno dei sei giocatori rientranti elencati poco fa. Ma, chiaramente, avrà bisogno di mettere dentro gol e di mettere dentro altri giocatori. Thuram (e Lukaku…) inclusi. Altrimenti, quelle tre competizioni che l’Inter deve chiaramente giocare per avere un rilievo – più la Champions League per la quale si riparte con la finale di sedici giorni fa – non potranno essere onorate al meglio. E bisognerà evitare anche un altro problema, che si sta vedendo in queste prime battute del mercato. Ossia: sostituire i big con i giocatori presi dalle medio-piccole di Serie A, che hanno ancora poca esperienza. Uno può anche andare bene, due inizierebbero a essere già troppi. E il riferimento a un’eventuale partenza di André Onana non è puramente casuale.