Inter, con calma ogni tassello andrà al posto giusto

L’Inter ha chiuso la sua stagione poco più di una settimana fa e già pensa al futuro. Per farlo la dirigenza e la società stanno apparecchiando un mercato da top ma serve calma.

CALMA – Ogni tassello andrà al suo posto. Con calma. Questo deve essere il mantra per i tifosi nerazzurri e i media. L’Inter, con la dirigenza in toto, sta lavorando e sta pianificando ogni minimo movimento. Non ci saranno follie, non ci saranno colpi di testa. Tutto verrà fatto con razionalità e intelligenza, come è stato fatto negli ultimi anni. La volontà è quella di tornare a vincere lo scudetto e rimanere competitiva sui vari fronti. Per farlo però serve calma. Ogni tassello andrà al suo posto e si disegnerà il futuro.