Inter, calendario semplice? No! Il filotto della Salernitana cambia tutto

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma ieri a San Siro ed è lanciatissima verso lo scudetto. C’è da attendere i risultati di Napoli e Milan, certo, ma intanto si guarda oltre. C’è chi dice il calendario dei nerazzurri è il più semplice, ma non è più così dopo il filotto della Salernitana (vedi articolo).

SCENARIO – È cambiato tutto. L’Inter ha vinto sì contro la Roma e ora attende i risultati di Milan e Napoli per capire la classifica. Ma intanto c’è da analizzare una notizia diventata, dopo una settimana, una fake news. Parliamo del calendario dei nerazzurri: non è più il più semplice di tutte le squadre in lotta per lo scudetto. L’Inter affronterà mercoledì il Bologna, poi l’Udinese in trasferta, l’Empoli in casa, Cagliari in trasferta e chiudere con la Sampdoria a San Siro. Cosa cambia tutto? La Salernitana. In una settimana sono arrivate 3 vittorie e ora la squadra di Nicola è terzultima a 25 punti a -3 dal Cagliari ma con una partita in meno. I sardi oggi giocano a Genova contro il Genoa e potrebbe tornare a +6 ma poi il 5 maggio ci sarà Salernitana-Venezia e dunque di nuovo potenzialmente -3. Insomma, Cagliari, Sampdoria ed Empoli hanno da guadagnarsi ancora la salvezza e giocheranno alla morte anche contro l’Inter. Non è più il calendario più semplice.