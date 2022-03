Inter a testa alta, Juventus all’italiana: dopo l’Europa ci si salva solo con lo Scudetto

Inter chiamata a rincorrere il Milan e il Napoli in Serie A, guardandosi le spalle dalla Juventus. Dopo l’uscita dalla Champions League, avvenuta in modalità completamente diversa, Inzaghi e Allegri devono provare a sfruttare il jolly Scudetto per dare una dimostrazione che vada oltre la fuffa mediatica degli ultimi giorni. E lo scontro diretto dopo la sosta sarà fondamentale

ADDIO ALL’EUROPA – Lo 0-1 di Anfield, paragonato allo 0-3 di Torino, è un spot per il calcio italiano. Che può fallire in Europa, ma almeno con stile. Poi alla fine l’epilogo non cambio. Perché sia la bella Inter sia la brutta Juventus sono fuori dalla UEFA Champions League già da metà marzo. Un’altra stagione in cui gli ottavi di finale rappresentano le colonne d’Ercole per il calcio italiano. O meglio, per le squadre italiane impegnate nell’Europa che conta. Certo, è triste constatare che l’uscita dell’Inter e quella della Juventus siano state trattate diversamente a livello mediatico. L’inutile concetto dell’uscita “a testa alta” nerazzurra è stato superato dall’uscita “all’italiana” bianconera. Non è il fallimento della Juventus, bensì quella dell’Italia del calcio. Niente di più falso e fazioso, ma tant’è. Basti tenersi a distanza da tali racconti, che mancano di rispetto a protagonisti e tifosi.

Inter e Juventus accomunate dallo stesso destino

STAGIONE DA SALVARE – Tornando al calcio giocato, anzi ancora da giocare, la stagione di Inter e Juventus (ri)comincia ora. Senza più l’impegno internazionale infrasettimanale di mezzo, a Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri è rimasta solo l’Italia. Entrambi sono in corsa per la Coppa Italia, ma prima bisogna affrontare nel ritorno rispettivamente Milan e Fiorentina, tutt’altro che una passeggiata. Ma la stagione di Inzaghi e Allegri non verrà rivalutata un base alla vittoria della coppa nazionale. Certo, Inzaghi parte con il bonus Supercoppa Italiana, vinta proprio ai danni di Allegri a gennaio, ma non basterà. A definire la stagione di Inter e Juventus sarà solo ed esclusivamente lo Scudetto. Non che senza si possa parlare di stagione fallimentare (almeno per l’Inter…), però il peso specifico del tricolore non è indifferente. Arrivare quarti o secondi in Serie A non cambia assolutamente nulla, è bene ribadirlo. Il successo stagionale passa dalla Scudetto.

Lo scontro diretto condizionerà la lotta Scudetto

SCUDETTO ALLA PORTATA – Come risaputo, l’obiettivo minimo richiesto a Inzaghi e Allegri era/è il quarto posto. Alla portata di entrambi. Ma adesso a essere alla portata è lo Scudetto, da contendere a Milan e Napoli. Tutte le pretendenti al titolo sono già fuori dall’Europa. Forse nessuno ha nelle corde l’en plein di fine stagione (nove vittorie consecutive su nove, dieci per l’Inter con il recupero di Bologna). Ma qualcuno ci proverà. E la partita-verità è alle porte: dopo la sosta, Juventus-Inter a Torino varrà una fetta di scudetto. Chi perde potrebbe essere fuori dai giochi a sette giornate dal termine. E forse anche chi non vince: il pareggio è un assist per Milan e Napoli. Arrivare quarti o secondi non cambierà la stagione di Inzaghi e Allegri. Inter e Juventus ora sono accomunati dallo stesso destino ma al massimo una potrà chiudere la stagione con un trionfo scaccia-delusione: il sogno della seconda stella nerazzurra guiderà Inzaghi, mentre Allegri non può proprio più nascondersi dietro la dialettica personalizzata. Vietato (ri)fallire a Torino.