Inter a -5 dal via con la grana infortuni, troppi: guaio sottovalutato?

La settimana appena iniziata è quella in cui l’Inter torna in campo a livello ufficiale, col debutto in Serie A sabato alle 18.30 in casa del Genoa. Inzaghi ci arriva con troppi infortuni, un lato da non sottovalutare.

PREPARAZIONE DI CHE TIPO? – Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski, Stefan de Vrij, Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni. Sono, in ordine cronologico, i sei giocatori dell’Inter che hanno accusato fastidi muscolari nel mese di preparazione. Pur lavorando da poco più di quattro settimane (il 13 luglio il raduno), e con molti di questi che peraltro si sono uniti più tardi perché reduci dagli Europei, il precampionato ha già portato un prezzo carissimo sul fronte infortuni. Quattro veri e propri, di cui tre risentimenti (ossia stiramenti, evitando il linguaggio medico), più gli ultimi due (Bastoni e Calhanoglu) risparmiati per Chelsea-Inter perché affaticati. Un po’ troppi, visto che non è nemmeno iniziato il campionato.

Cos’è successo nella preparazione? La domanda è lecita

IL GUAIO – Il quesito appena proposto non è certo un’accusa gratuita, né una contestazione verso l’Inter. È una richiesta di spiegazioni, perché è del tutto insolito vedere così tanti infortuni muscolari prima ancora che si giochi l’esordio ufficiale. In genere si dice “troppi impegni ravvicinati”, quando avvengono mentre si gioca ogni tre giorni, ma non è certo questo il caso. E pure parlare di forzatura dovuta al fatto di non essersi mai fermati è da scartare, per due motivi. Il primo perché i giocatori agli Europei li hanno avuti anche le altre squadre, ma non c’è un carico così pesante come l’Inter. Il secondo perché, per fare un esempio, Taremi non ha giocato con la nazionale a giugno e nel Porto non si era mai fermato per infortunio. Non nell’ultima stagione: in quattro anni. Una stranezza in più.

Il guaio infortuni dell’Inter apre un caso da risolvere

LA RISPOSTA – Ora tocca a Simone Inzaghi dare risposte, non a parole ma sul campo. Detto che dei sei infortunati (o acciaccati) quattro possono recuperare per Genoa-Inter, potrebbe semplicemente trattarsi di un carico eccessivo durante la preparazione. Che in genere si smaltisce quando si avvicinano le gare ufficiali e, se in precampionato si è lavorato bene, poi non si nota più. Ma c’è anche il rischio che sia un campanello d’allarme – sottovalutato – che riguardi anche tutta la stagione, peraltro non improvviso. Il pensiero va immediatamente a cinque mesi fa a Madrid, con l’attacco ridotto al minimo che ha avuto un peso sull’eliminazione in Champions League. E proprio il reparto offensivo è uno dei più martoriati, tanto che Joaquin Correa ha dovuto giocare titolare tutte le amichevoli. Una scelta, quest’ultima, improponibile nelle gare ufficiali. Ecco perché l’Inter, sul mercato e col lavoro di Inzaghi alla Pinetina, dovrà farsi trovare pronta.