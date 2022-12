L’entusiasmo del giovane Zhang e i soliti fantasmi del Natale passato!

Zhang protagonista nella serata di gala dell’Inter. Il presidente nerazzurro ha festeggiato anche il suo 31esimo compleanno, ma il nuovo anno presenta le stigmate dell’anno che sta per concludersi

LA SERATA − Dopo due anni l’Inter si è ricongiunta per il Natale. Ieri serata di gala a pochi passi da San Siro con Steven Zhang, la dirigenza e tutta la squadra a fare da cornice davanti ad un pubblico d’eccezione. Tra vip, famiglie e amici, il Christmas Party nerazzurro ne ha fatto da padrone. Il presidente nerazzurro, 31 anni proprio oggi, è stato uno dei principali protagonisti. Oltre al curioso e simpatico siparietto con il DS Piero Ausilio (vedi articolo), il giovane patron dell’Inter ha praticamente preso in mano la serata mettendosi i panni del deejay e facendo ballare l’intera platea. Sorrisi, abbracci e promesse in vista di un 2023 ricco di speranzose soddisfazioni.

I FANTASMI DEL NATALE PASSATO − Un 2023 che dal punto di vista societario ha notevoli analogie con l’anno che sta per concludersi. La situazione finanziaria dell’Inter rimane ancora piuttosto enigmatica con una dirigenza messa alle strette da debiti e rifinanziamenti, il cui futuro ad oggi sembra più aggrappato al caso che alla vera e sana programmazione. Cosa ne sarà dell’Inter nel nuovo anno? L’entusiasmo del giovane Zhang non è la fotografia dell’Inter. Né tantomeno un temporaneo fotogramma capace di illudere i tifosi nerazzurri. Tifosi circondati da domande e interrogativi privi di alcuna concreta risposta. Scenari e ipotesi che si accavallano giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, come fantasmi del passato dalla finalità totalmente contraria. Ovvero non redimere e comprendere come l’Ebenezer Scrooge di Dickensiniana memoria, bensì complicare e confondere idee e pensieri. Almeno una speranza c’è: il campo!