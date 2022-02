Dzeko regista, ala e trequartista dell’Inter: i gol di Brozovic, Correa e Sanchez

Dzeko è finito al centro di un equivoco tattico che sta condizionando non poco le prestazioni dell’Inter. Il problema in zona gol non è attribuibile alle giocate dell’attaccante bosniaco, tutt’altro. Eppure tutto il contesto in cui si muove l’attuale numero 9 non riesce a trovare un quadratura che abbia una logica e dia un senso al sacrificio richiestogli da Inzaghi

ALTRO CHE NUMERO 9 – Arrivato a Milano con l’etichetta di erede di Romelu Lukaku, il classe ’86 Edin Dzeko si ritrova oggi a fare tutt’altro lavoro in campo. Il centravanti bosniaco ex Roma è diventato il faro offensivo dell’Inter di Simone Inzaghi in questo 2022 caratterizzato dal mal di gol. E da svariati insuccessi, soprattutto nel mese di febbraio (vedi focus). Un faro senza agire da prima punta, attenzione. I segnali risalgono già a qualche partita fa ma in Genoa-Inter è arrivata la conferma: Dzeko non è il centravanti di Inzaghi. O quantomeno non lo è più. Perché Inzaghi sta impostando forzatamente l’Inter sull’essere Dzeko-centrica (o Dzeko-dipendente, che dir si voglia). Ma nemmeno l’Inter di Antonio Conte era Lukaku-dipendente, sebbene a qualcuno abbia fatto comodo raccontarla così. Quella non era un’Inter monotematica, questa lo sta diventando: il centravanti serviva per ottimizzare la manovra, oggi serve solo a non finalizzarla.

Tutti i ruoli di Dzeko nell’Inter di Inzaghi

IL MULTIRUOLO – Nel primo tempo Dzeko è costretto a giocare “sotto punta” (come piace dire a quelli bravi…). Peccato che la punta fosse Alexis Sanchez, un falso nove al più. Dzeko in pratica agisce da seconda punta, diciamo trequartista in un 3-5-1-1 poco produttivo. Da regista alto. Necessario per aiutare la manovra del regista basso, Marcelo Brozovic, fin troppo basso e schiacciato in difesa. E con il solito sacrificio che lo fa oscillare verticalmente, dalla trequarti dell’Inter a quella del Genoa (in difesa meglio dei tre difensori, ndr). E orizzontalmente, dalla zona centrale alle fasce. Come se fosse un’ala, chiamata a duettare con l’esterno a tutta fascia. Il ruolo di Joaquin Correa, per intenderci. Per la maggior parte della partita Dzeko fa questo. Poi viene accentrato ulteriormente ma senza avvicinarlo all’area di rigore. Per poi agire da centravanti solo negli 8′ finali, supportato da altre due prime punte come Lautaro Martinez e Felipe Caicedo (vedi analisi tattica di Genoa-Inter, ndr). Paradossale. E ovvio che qualcosa non stia funzionando.

Squadra senza gioco, attacco senza gol

I GOL MANCANTI – Dzeko non può essere il problema dell’Inter, quindi. E sarebbe assurdo indicare un attaccante, prossimo a compire 36 anni, come principale problema del mal di gol. Il problema dell’Inter non è il centravanti che non segna. Soprattutto quando Dzeko risulta essere il migliore in campo della sua squadra (vedi pagelle di Genoa-Inter, ndr). Il problema dell’Inter è il centravanti che non gioca centravanti e quindi difficilmente segnerà. E allora mancano i gol di Brozovic, Correa e Sanchez, oltre a quelli di Lautaro Martinez. A cui Inzaghi d’ora in poi dovrebbe dare carta bianca e pretendere di nuovi i gol. Recuperare la centralità di Dzeko in area di rigore, togliendogli la centralità tattica, può essere la soluzione per superare questo periodo nero. Ora palla a Inzaghi, che prima punta lo è stato e sa cosa significa per i suoi attaccanti.