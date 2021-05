Vidal, dopo la festa Inter si cambia pagina: testa a un altro obiettivo

Arturo Vidal ha chiuso la sua stagione all’Inter senza più presenze, dopo essere uscito a causa di un problema fisico nella sfida di ritorno contro la Fiorentina. Dopo la festa Scudetto, il cileno è tornato in patria, con l’obiettivo Copa America.

NUOVO CAPITOLO – Terminata la stagione con l’Inter, Arturo Vidal è ora pronto a un nuovo – momentaneo – capitolo. Il centrocampista cileno vuole infatti recuperare la forma migliore dopo il lungo stop a causa degli infortuni che gli hanno di fatto impedito di giocare per quasi tutto il girone di ritorno con i nerazzurri. L’obiettivo è naturalmente la Copa America con il suo Cile. Proprio il giocatore ha comunicato, attraverso i suoi canali social ufficiali, di essere già in patria: “Che bello essere nel nostro amato Paese! Adesso è il momento di recuperare e di tornare al massimo della forma per portare il Cile dove merita”.

Que rico es llegar a nuestro querido país!!!🇨🇱 ahora vamos a prepararnos de la mejor forma para llevar a Chile donde se merece. Los amo hijos!!!🇨🇱❤️🇨🇱💪🏽💪🏽🔥🔥😜😜👑👑 pic.twitter.com/jSqKcY9dsD — Arturo Vidal (@kingarturo23) May 25, 2021