Correa o Dzeko? Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia

L’Inter alle 20:15 si gioca la possibilità di balzare in vetta alla classifica della Serie A togliendo ufficialmente l’asterisco. Chi giocherà al fianco di Lautaro Martinez? Il ballottaggio è aperto tra Correa e Dzeko ma una cosa non cambia: l’obiettivo.

OBIETTIVO – Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. L’Inter e Simone Inzaghi hanno nel pacchetto offensivo, visti tutti gli interpreti a disposizione, delle garanzie che nessun altro ha. Chiunque va in campo fa bene e l’Inter vince. L’ultima partita è scesa in campo la coppia Lautaro Martinez-Dzeko ma nelle precedenti Correa è stato scelto dal primo minuto. Insomma, chi gioca gioca fa bene. E Inzaghi questo lo sa bene. Quindi tifosi nerazzurri, non c’è pericolo su chi giocherà: l’obiettivo è quella di vincere sempre e alzare lo scudetto.