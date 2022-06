Conte vuole mezza Inter, ma non faceva prima a rimanere a questo punto?

L’Inter ha chiuso la stagione 2021/2022 al secondo posto in Serie A alzando però al cielo due trofei, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Bravissimo Simone Inzaghi e infatti questo non sarà un pezzo di “nostalgia” verso Antonio Conte, ma un po’ polemico.

SITUAZIONE – L’Inter ha in casa un sacco di gioielli e calciatori che farebbero, anzi, fanno gola a mezza Europa. Ma c’è un club che però sembra volerli tutti: il Tottenham di Antonio Conte. L’allenatore che è “scappato” da Milano dopo aver vinto lo scudetto non convinto dal progetto di Zhang e della dirigenza ora si è insediato a Londra sulla panchina degli Spurs. Indicazioni per il mercato? Prendetemi tutti quelli dell’Inter. Dev’essere più o meno andata così la riunione con Paratici nelle aule della società. Perisic ha già firmato, Skriniar è stato un vecchio pallino, Lautaro Martinez è il sogno e Bastoni il nome caldo per la difesa. Insomma, mezza Inter per portare il Tottenham sul tetto d’Inghilterra. Caro Antonio, ma a questo punto, non conveniva rimanere all’Inter e allenarli all’ombra della Madonnina tutti questi calciatori così bravi? Anche per una questione puramente economica…