Calciomercato Inter a ora da NG, ma con Sommer inizino gli acquisti

Con Sommer comincia la serie di acquisti che l’Inter, per forza di cose, dovrà effettuare da qui a fine calciomercato per avere una rosa all’altezza. Senza più farsi sfuggire gli obiettivi che valgono davvero e senza più infilarsi in trattative infinite.

ATTESA OBBLIGATA – A dodici giorni dall’esordio ufficiale e a venticinque dalla fine delle trattative il calciomercato dell’Inter si può ancora definire con una sola parola: ingiudicabile. Questo perché mancano ancora tantissimi tasselli da dare a Simone Inzaghi per completare la rosa, ma allo stesso tempo ci sono diversi giocatori che devono essere piazzati perché non fanno più parte del progetto tecnico. I nomi e i ruoli sono abbastanza conosciuti: uno o due attaccanti in base alla posizione di Joaquin Correa, un centrocampista che sarà Lazar Samardzic e un difensore. Più, finalmente, il portiere che è arrivato ieri: Yann Sommer, dopo una lunghissima attesa. E che forse sarà seguito da un altro, ormai non Anatoliy Trubin sfumato direzione Benfica, a meno di non promuovere Filip Stankovic come secondo dopo aver ben figurato nelle amichevoli.

LATO POSITIVO – Da adesso bisogna accelerare, senza ripetere l’atavico errore di rendere le trattative lunghissime per niente. Il calciomercato dell’Inter finora è ingiudicabile, però ci sono cose buone e altre meno. Partendo dalle buone, i giocatori acquistati sono comunque di valore. Davide Frattesi non ha certo bisogno di presentazioni, è uno dei migliori giovani in Serie A. Marcus Thuram era l’opzione ideale come parametro zero, anche per le potenzialità economice della società. Yann Bisseck e Lazar Samardzic sono due giovani con tantissimi margini di crescita, Juan Guillermo Cuadrado nonostante non piaccia a molti – ovviamente – per i suoi trascorsi juventini è un elemento che può dare tanto sulla destra. E Sommer, pur non essendo André Onana, garantisce esperienza, qualità e arriva da una squadra con la mentalità vincente come il Bayern Monaco. Si può ancora sistemare il calciomercato dell’Inter, ma facendo i restanti acquisti giusti. E qua c’è il lato rivedibile.

I RISCHI – Bisogna evitare di sbagliare l’attaccante, dopo tanti (troppi) obiettivi sfumati. Purtroppo i nomi che girano non fanno esultare i tifosi, né fanno fare i salti di gioia. Alvaro Morata mai oltre quindici gol a campionato, Folarin Balogun viene da una sola stagione dove ha segnato con regolarità. Peraltro in una medio-piccola francese, il Reims, mentre all’Arsenal è un esubero. Beto ha evidenti mancanze tecniche, oltre a una valutazione folle dell’Udinese. E vediamo se sarà possibile individuare profili migliori da qui a fine mese. Poi ci sono quelli da piazzare entro fine calciomercato: è chiaro che i vari Correa, Stefano Sensi e Valentino Lazaro non possono rimanere all’Inter. Bisogna trovare una soluzione, forse andava trovata prima. C’è ancora un po’ di margine, ma col campionato che incombe bisogna dare un’accelerata. Sommer dev’essere il primo colpo di tanti, da completare in breve tempo: non ce n’è più molto.