Buon compleanno Inter-News.it! 10 anni di passione e professionalità

Il 19 novembre 2014 nasceva Inter-News.it, un progetto nato dalla passione comune per i colori nerazzurri, con l’obiettivo di informare, intrattenere e condividere emozioni con i tifosi dell’Inter e con gli appassionati di calcio in generale. Dopo il video realizzato da tutta la redazione, ecco il messaggio di auguri da parte dell’Editore Massimo Trisi e del Direttore Responsabile, Davide Conzales.

10 ANNI DI PASSIONE – Oggi, dieci anni dopo quel 19 novembre 2014, celebriamo un decennio di crescita, momenti di difficoltà e anche successi. Un impegno continuo per l’eccellenza giornalistica e l’informazione su tutto il mondo nerazzurro. Guidati da una passione chiara: raccontare l’Inter con professionalità e dedizione. In questi dieci anni, Inter-News.it si è evoluto enormemente. Da un piccolo gruppo iniziale, la nostra redazione è diventata una vera famiglia di professionisti e collaboratori, uniti da un unico scopo: offrire contenuti di qualità. Abbiamo reso Inter-News.it un punto di riferimento per chi cerca notizie affidabili, analisi approfondite e aggiornamenti in tempo reale sull’Inter. Il nostro sito ufficiale è stato il cuore pulsante di questa crescita, ma non ci siamo fermati lì. Con l’espansione sui social – Twitter (oggi X), Instagram, Facebook e TikTok – abbiamo raggiunto un pubblico sempre più vasto, diversificando il nostro approccio. Di recente, con il nostro canale WhatsApp, abbiamo aggiunto un ulteriore tassello alla nostra offerta, creando un filo diretto con i nostri lettori.

10 ANNI DI CONTENUTI ESCLUSIVI – La qualità e l’affidabilità delle notizie sono sempre state il nostro marchio di fabbrica. Non ci siamo mai accontentati di pubblicare notizie: le abbiamo verificate, approfondite e arricchite con interviste esclusive, contenuti multimediali e analisi dettagliate. Attraverso dirette video sui nostri canali Facebook, Twitch e YouTube, abbiamo dato vita a momenti di confronto con ospiti esclusivi, opinionisti ed esperti, rispondendo alle domande del nostro pubblico. Con la Inter-News WEB TV e format come Inter Chat, abbiamo portato l’informazione nerazzurra a un livello successivo, offrendo focus su calciomercato, approfondimenti tattici e rubriche dedicate nei giorni delle partite. Le dirette delle 18 dal lunedì al venerdì sono diventate un appuntamento fisso, creando un legame unico con i nostri tifosi.

Inter a 360°, dieci anni di informazione, con uno sguardo al futuro

IN-SIEME – Questi dieci anni sono stati intensi, emozionanti e formativi, ma rappresentano solo l’inizio. Inter-News.it guarda avanti, pronto a crescere ulteriormente e a coinvolgere nuove generazioni di giornalisti. Il nostro impegno è quello di formare aspiranti cronisti, tifosi dell’Inter ma anche professionisti imparziali, con programmi su misura per valorizzare il talento e la passione.

“Siamo fieri del cammino percorso e grati a tutti voi, lettori e tifosi, che ci avete accompagnato in questa avventura. Inter-News.it è più di una redazione: è una famiglia unita dall’amore per l’Inter. Continueremo a raccontare le storie che vi appassionano, sempre con onestà intellettuale, libertà di pensiero e uno sguardo rivolto al futuro”.

Grazie per questi dieci anni insieme. Il meglio deve ancora venire!“

Davide Conzales

Direttore Responsabile di Inter-News.it

Buon compleanno Inter-News.it! Il messaggio del nostro editore

DIECI ANNI INSIEME – “Inter-News.it celebra un decennio di attività online. Dieci anni ricchi di emozioni, di sfide e di momenti indimenticabili. Ripercorrendo questa strada, mi tornano alla mente i momenti più belli: l’entusiasmo dei nostri primi articoli, la crescita costante e i tanti traguardi raggiunti grazie a un lavoro di squadra incredibile. Ma non sono mancati i periodi difficili, come quello segnato dalla pandemia, che ci ha messo alla prova su tanti livelli, personali e professionali. Un pensiero speciale va a tutte le persone che lavorano con me, da chi c’è fin dal primo giorno a chi si è unito più di recente al nostro progetto. Ognuno ha portato qualcosa di unico, contribuendo a far crescere questa realtà con passione e dedizione.

E poi, un grazie sincero e sentito a voi, il nostro pubblico. Siete la nostra forza e la nostra motivazione. Il vostro affetto, le critiche costruttive e la vostra presenza costante ci spingono a migliorarci ogni giorno. Guardiamo al futuro con lo stesso entusiasmo di dieci anni fa, pronti a raggiungere nuovi successi e mete ancora più ambiziose. Grazie a tutti per averci accompagnato fin qui.

Verso il prossimo capitolo di Inter-News.it, insieme“.

Massimo Trisi

Fondatore e co-editore di Inter-News.it