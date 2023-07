Brozovic ceduto con lo sconto una sconfitta per l’Inter. Da non ripetere mai più

La settimana appena iniziata dovrebbe essere quella dell’addio di Brozovic all’Inter. Un’operazione, con tanto di sconto sul prezzo concordato con l’Al-Nassr, che fa molto storcere il naso. E che dimostra ancora una volta come non si riesca a vendere bene.

PAROLE DISATTESE – «Importante che i calciatori più rappresentativi rimangano con noi per essere competitivi». A dire questa frase è stato Steven Zhang, presidente dell’Inter, appena dopo la finale di Champions League col Manchester City. Ossia ventitré giorni fa, e non erano frasi di circostanza. I fatti, a oggi, dicono tutt’altro: il mercato è di nuovo “ostaggio” delle cessioni pesanti. Peraltro volute, perché – a differenza di altri anni – non c’è la necessità immediata di far cassa, visti gli introiti dall’UEFA della stagione appena conclusa. E con una sconfitta per tutta l’Inter: che su Marcelo Brozovic si stia andando a chiudere (ma si attendono le firme prima di darlo per fatto…) accettando uno sconto rispetto alla cifra inizialmente pattuita con l’Al-Nassr.

CESSIONE NEGATIVA – Che Brozovic, perno del centrocampo da quando Luciano Spalletti lo reinventò davanti alla difesa in Inter-Napoli del 2018, vada via è già una cessione pesante, seppur giustificabile con motivi non economici. Ossia: è la cessione di uno dei calciatori più rappresentativi, per usare le parole di Zhang che cozzano con la realtà. Che vada via a cifre basse (la metà di quanto chiede sempre all’Al-Nassr il Lens per Seko Fofana, giusto per avere un metro di paragone) è un regalo. Che vada via a prezzo di saldo e, in aggiunta, concedendo persino uno sconto rispetto al prezzo iniziale è inaccettabile. L’Inter con Brozovic sta dando, ancora una volta, il segnale di società costretta a vendere, un supermarket dove chiunque può arrivare e prendersi i big. Peraltro nemmeno facendoseli strapagare, come invece pretende il Sassuolo pur essendo una squadra di metà classifica e non finalista di Champions League.

NO AL RIDIMENSIONAMENTO – C’è un errore ancora più grande rispetto a vendere Brozovic: vendere Brozovic e André Onana. L’Inter perderebbe così gran parte dell’impostazione di gioco, costringendo Simone Inzaghi ai salti mortali per reinventarsela. E ripartendo di fatto da zero, quando invece questo gruppo sarebbe da puntellare rimpiazzando elementi non utili al progetto con altri più forti. Queste sono operazioni di chi vede il ciclo concluso, ma questo ciclo non è nemmeno iniziato: l’Inter di Inzaghi non ha vinto né scudetti né tantomeno coppe europee. Con un’altra brutta tendenza: rimpiazzare titolari con giocatori dalle medio-piccole italiane senza esperienza ad alti livelli. Farlo con uno solo può starci, perché si inserirebbe in uno spogliatoio pronto a indirizzarlo nel verso giusto, più di uno rischia di cancellare tutto il lavoro dell’ultimo anno. E se Brozovic ormai è da considerarsi ceduto l’Inter non deve privarsi di altri big, o darà altri segnali pessimi.