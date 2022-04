Bologna-Inter, finalmente via anche l’alibi dell’asterisco

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e ora si prepara ad affrontare il Bologna domani al Dall’Ara (vedi articolo). I nerazzurri sono padroni del proprio destino e finalmente domani contro i rossoblù verrà tolto anche l’ultimo alibi dei deboli.

ASTERISCO – Addio amico mio, addio. L’asterisco domani lascerà per sempre l’Inter. E ora come si fa? Come faranno gli altri a dire che sarà un campionato regolare? I nerazzurri domani scendono in campo contro il Bologna nel recupero della 20′ giornata e Inzaghi ha la possibilità di tornare primo in classifica senza più l’asterisco. Finalmente anche l’ultimo alibi avrà la parola fine e nessuno potrà più usare scusanti quando parla dell’Inter. Si parlerà finalmente di campionato regolare?