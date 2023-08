Il bene dell’Inter venga prima di tutto: basta figuracce, errori e intoppi

Gli ultimi giorni, in campo e fuori, hanno visto l’Inter essere al centro dell’attenzione e non in maniera positiva. Fra prestazioni rivedibili, situazioni grottesche come la trattativa Samardzic, obiettivi sfumati sul mercato e ripieghi non di primo livello la sensazione è che qualcosa di grosso non stia girando per il verso giusto. E va evitato.

L’ORA DELLA VERITÀ – Il tempo degli scherzi, degli esperimenti, dei tentativi e dei buoni propositi a parole è finito. Da adesso bisogna fare sul serio, e bisogna soprattutto fare bene in campo. L’Inter non è certo nel suo momento migliore del 2023, arriva all’esordio in Serie A con tantissimi punti interrogativi che l’amichevole di ieri – seppur vinta 4-2 con l’Egnatia – non ha certo risolto. Vero che il primo avversario, il Monza sabato alle 20.45 al Meazza, ha poi a sua volta perso però in Coppa Italia contro la Reggiana, formazione di Serie B, in una partita ufficiale, però sulla squadra di Simone Inzaghi pendono tantissime questioni che bisogna sistemare. E che il mercato, dal quale ci si aspettava un sensibile miglioramento dell’organico che ha raggiunto la finale di Champions League, non ha certo risolto.

TROPPE INCERTEZZE – Continuano a esserci diversi problemi in quest’Inter, così come diverse situazioni complicate. E continuano a esserci incomprensioni anche su trattative che sembravano finite, come quella che potrebbe non portare più Lazar Samardzic in nerazzurro nonostante le visite mediche svolte giovedì. Così come successo in attacco, dove alla fine torna Marko Arnautovic (probabilmente, aspettiamo le firme…) dopo che sono saltati un’infinità di obiettivi. Prima in difesa César Azpilicueta, e il difensore ancora non c’è, poi in attacco Gianluca Scamacca e tanti profili. Per non parlare di Romelu Lukaku. Così l’Inter si trova a ciqnue giorni dall’inizio del campionato con un reparto offensivo che magari crea molto come ieri sera, ma concretizza poco, male o per inerzia come con l’Egnatia. Partita dove solo negli ultimi dieci minuti si è evitata una figuraccia di dimensioni incredibili, visto l’avversario.

L’INTER SOPRA TUTTO – All’Inter da adesso non si può più scherzare. Ci sono cinque giorni per arrivare bene al Monza, poi due settimane per chiudere il mercato che si completerà venerdì 1 settembre. L’Inter deve ancora fare tanto e vendere tanti esuberi di cui non è riuscita a liberarsi, con Joaquin Correa primo nome della lista. E deve farlo quanto prima, perché adesso il margine è finito. Da ora in poi, se si dovesse sbagliare, sarebbero guai grossi per tutti. Bisogna ricordare una cosa: il bene dell’Inter viene davanti a tutto. Questo dev’essere quello che deve guidare l’intero ambiente, dalla proprietà alla dirigenza fino allo staff e ai giocatori. Per concludere bene il mese di agosto e non dare più spazio a critiche, illazioni e brutte figure.