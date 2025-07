‘Ademola miaaaa… Ma quando arrivi?’ Il triangolo dell’estate

Il triangolo dell’estate 2025: l’Atalanta, Lookman e l’Inter. Con Ademola in mezzo, che spinge per vestire il nerazzurro meneghino e allontanarsi dal nerazzurro orobico.

SOGNI DI MEZZ’ESTATE – Ademola miaaa. Urlava circa 14 mesi fa il buon Andrea Marinozzi di Sky Sport (PS: non è per fare pubblicità a lui o all’emittente, ma la bravura e il trasporto a volte vanno sottolineate) quando Ademola Lookman al terzo gol rifilato ai campioni di Germania del Bayer Leverkusen mandava in estasi l’intero popolo atalantino e con sé tutta l’Italia (eccetto Brescia… Per questioni di rivalità), consegnando all’Atalanta il primo grande trofeo internazionale della sua storia. Oggi quell’Ademola miaa riecheggia tra gli smartphone dei tifosi dell’Inter, che sognano il colpo dell’estate, rivivendo quelle immagini di 14 mesi fa. E con un trasporto ancora maggiore, augurandosi che quelle gesta lì, l’attaccante nigeriano nato Inghilterra le possa ripetere con la maglia nerazzurra di Milano. La fotografia attuale del tifoso interista è praticamente la seguente: uno smartphone, un app per avere le notizie in tempo reale sul calciomercato e un video su tik tok con tutte le azioni di Lookman.

Poche ore e la telenovela Lookman, nell’uno o nell’altro modo, finirà

IL TIRA E MOLLA – Ma fin quando durerà questo tira e molla tra Inter e Atalanta? Ebbene, la “telenovela” è ormai ai titoli di coda. Entro venerdì 1°agosto, la Dea dovrà dare una risposta definitiva alla Beneamata: accettata o rifiutata. L’Inter, dopo l’iniziale proposta da 40 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto, ha rilanciato offrendo all’Atalanta 42 milioni di base fissa più tre di bonus per un trasferimento a titolo definitivo. Dall’Atalanta nessuna risposta, così come dallo stesso AD Luca Percassi (vedi articolo). Le prossime 72 ore saranno decisive. Intanto, Lookman spinge forte per vestire il nerazzurro di Milano. Chissà se anche lui sta oggi rivedendo quelle immagini di 14 mesi fa…