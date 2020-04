Zeman: “Azzererei stagione e ripartirei a settembre. Interessi finanziari…”

Zdenek Zeman, intervistato in esclusiva dal “Corriere dello Sport”, ha parlato della situazione attuale del campionato, fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Rivelando anche cosa farebbe se potesse decidere.

RIPARTIRE DA ZERO – Zdenek Zeman ha le idee molto chiare: mentre ancora si discute se e quando ripartire con il campionato, il tecnico boemo ha dichiarato che, fosse per lui, chiuderebbe tutto fino a quando sarà possibile: «Azzererei la stagione: si chiude e si riparte poi quando sarà possibile, magari a settembre. Ma i campionati sono falsati, fermi come sono da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziare e per tentare di frenare quella montagna di debiti che il movimento stesso ha prodotto».